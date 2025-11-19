Δείτε ποια γνωστή ηθοποιός έχασε 30 κιλά, με ποιον τρόπο το πέτυχε

Η Ελένη Καστάνη τόνισε ότι κατάφερε  να χάσει κιλά τόσο με διατροφή, όσο και με ενέσεις.

Ελένη Καστάνη
19 Νοέ. 2025 11:00
Pelop News

Μία μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της και στην υγεία της έκανε η Ελένη Καστάνη και μίλησε για αυτήν σε πρόσφατη συνέντευξή της.
Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη το πρωί της Τρίτη (18.11.2025) και μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου για την απόφαση που πήρε. Μάλιστα, η Ελένη Καστάνη τόνισε ότι τα κατάφερε τόσο με διατροφή όσο και με ενέσεις.
«Έχω χάσει 30 κιλά. Ήταν και θέμα υγείας σε μένα βέβαια, έπρεπε να χάσω δηλαδή. Βοηθιέμαι κιόλας με τις ενέσεις, πάντα με τη συμβουλή του γιατρού μου», είπε αρχικά.
«Μου έλεγε για χρόνια ο γιατρός μου ότι υπάρχει ένα φάρμακο στην Αμερική, που όταν έρθει στην Ελλάδα θα σωθώ. Δεν κάνω μόνο αυτό, κάνω και τη διατροφή. Μου δίνει συγκεκριμένα πράγματα να τρώω, , διότι όταν χάνεις πολλά κιλά, πρέπει να αναπληρώνεις την πρωτεΐνη και τα λοιπά, να μη χάνεις μυϊκή μάζα. Τώρα μου λέει ότι πρέπει να αθληθώ. Μόνο περπατάω. Πάω κάθε πρωί για περπάτημα», πρόσθεσε η Ελένη Καστάνη.
«Για χρόνια είχα τον καλύτερο γιατρό και δεν έκανα αυτά που μου έλεγε. Τώρα όμως τον ακολουθώ, περπατώ, πάω κάθε πρωί και περπατώ. Σήμερα το ‘χασα τώρα για να έρθω εδώ το περπάτημά μου, αλλά θα το κάνω το βραδάκι. Και στη ζωή μου και στη σκηνή μπορώ να σου πω, μου έχει βοηθήσει και παντού. Ακόμα έχω αυτό με την ψυχολογία, βέβαια. Με μαλώνει ο γιατρός και μου λέει “Τι είναι αυτά που φοράς Ελένη; Γιατί φοράς φαρδιά;” Η ψυχολογία ακόμα είναι αυτή η παλιά, ξέρεις», είπε για την αλλαγή που έκανε.
«Μου λέει μη μη φοράς αυτά τα ρούχα, να πάρεις πιο στενά. Λέω, εντάξει, θα πάρω, αλλά γιατρέ, έχω μείνει, λέω, με τα παλιά τα της πιο παχουλής, ας πούμε», δήλωσε στη συνέχεια.
Τέλος η Ελένη Καστάνη εξομολογήθηκε ότι ήθελε να χάσει το περιττό της βάρος, διότι θέλει να μεγαλώσει γερή το παιδί της.

«Ήταν θέμα υγείας και μεγαλώνω και έχω, όπως είπαμε, και μικρό παιδί και θα πρέπει να ζήσω το παιδί μου σε όλο του το μεγαλείο. Εννοώ, να παντρευτεί, να γίνω γιαγιά και τα λοιπά», ανέφερε.
«Την προηγούμενη φορά που πήγα στο γιατρό μου, μου είπε ότι το 2012 ήμουνα 99,5 κιλά. Τρελάθηκα. Και με αυτό το ύψος που έχω, που δεν είμαι ψηλή και τώρα έχω χάσει, δηλαδή, είμαι 70 και μισό. Έχω χάσει σχεδόν 30 κιλά από τότε. Δεν στερούμαι κάτι, γιατί μου περιορίζει την όρεξη αυτό που κάνω, το φάρμακο. Αλλά εκτός απ’ αυτό, σου λέω ότι μου δίνει διατροφή. Γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν με παρακολούθηση, όχι έτσι, τυχαία», δήλωσε στη συνέχεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:17 Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: «13.000 συλλήψεις το 2025 – Συνεχίζουμε τη μάχη κατά της ενδοοικογενειακής βίας»
12:11 «Φυτώριο–μαμούθ» στην Πάτρα – Το παρασκήνιο της υπόθεσης: Πώς στήθηκε το κύκλωμα καλλιέργειας και τι βρήκε η Αστυνομία σε εξοπλισμό και οπλισμό ΦΩΤΟ
12:08 Η μεγάλη κομπίνα σε όλη την Ευρώπη με κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα, στην Ελλάδα βρέθηκαν 231! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
12:07 Ανθεκτικές οι ελληνικές επιχειρήσεις στις εξαγωγές παρά τους δασμούς
12:00 Αποκαλυπτική έρευνα για τις πολύτεκνες οικογένειες: Το 97% δεν νιώθει την κρατική στήριξη
11:57 «Ο Τζέφρι είχε σίγουρα στοιχεία για τον Τραμπ» βόμβες από τον Μάρκ Επστάιν
11:56 «Όπως με έβαλα, έτσι και με βγάζω»: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Διαμαντής Καραναστάσης με κείμενο-καταπέλτη
11:55 Τι αποκάλυψε η Χρηστίδου για την εξωτερική της εμφάνιση
11:53 Πλειστηριασμοί «σοκ» για τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο: Τρία ακίνητα για χρέος μόλις 10.000 ευρώ!
11:50 Μποντιρόγκα: Από τον Μητσοτάκη στον Βρούτση! ΦΩΤΟ
11:49 Σπουδαία διάκριση για τον Απ. Γεωργαρά στις ΗΠΑ
11:46 Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών
11:43 «Το σεντούκι της γιαγιάς»: Χριστουγεννιάτικη οικογενειακή παράσταση στο Royal Theater Patras με μηνύματα και μαγεία
11:40 Στοκχόλμη: Η πόλη ανάμεσα στις γέφυρες, τι να δείτε
11:39 «Εγώ τραγουδάω! Eγώ τον ξέρω μια χαρά. Δεν ζητάω από τον κόσμο το ποινικό μητρώο του»! Ο Αδαμαντίδης για τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης
11:37 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαγκιές, φωνές και διακοπή – Η κατάθεση Τζεδάκη άναψε φωτιές σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
11:34 Σημάδια ανάκαμψης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μικρή άνοδο του ΓΔ
11:30 Πλεύρης: Πρωτοβουλία Ελλάδας–Γερμανίας για κέντρο επιστροφών μεταναστών σε αφρικανική χώρα
11:27 Η Λίλα Κονομάρα παρουσιάζει στην Πάτρα το νέο της βιβλίο «Μια τρίχα που γίνεται άλογο»
11:24 Μονομαχίες για τις γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ για το πρωτάθλημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ