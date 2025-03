Δείτε ποιες είναι οι πέντε νέες σειρές που φέρνει το Ertflix

Πέντε νέες σειρές μπαίνουν στον κατάλογο του Ertflix η οποία επενδύει όλο και περισσότερο στην μυθοπλασία ώστε να προσελκύσει το κοινό.

Oι νέες σειρές του Ertflix περιλαμβάνουν επιλογές για όλα τα γούστα και τις ηλικίες, από δικαστικά θρίλερ και αστυνομικές περιπέτειες μέχρι δραματικές ιστορίες αγάπης για ατελείωτο binge watching.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες σειρές που θα έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν οι τηλεθεατές έχουν υψηλή βαθμολογία στη γνωστή ιστοσελίδα για ταινίες αλλά και σειρές παγκοσμίως, την iMDB.

Ας δούμε μαζί τις εκπληκτικές σειρές που δεν πρέπει με τίποτα να χάσετε.

«White Lines» – 2020

Ο αδελφός της Ζόι Γουόλκερ, ο Άξελ, εντοπίζεται νεκρός 20 χρόνια μετά την εξαφάνισή του, ενώ εργαζόταν ως DJ στην Ίμπιζα και εκείνη αποφασίζει να ταξιδέψει ως εκεί και να ερευνήσει την υπόθεση.

Σκηνοθεσία: Άλεξ Πίνια

Πρωταγωνιστούν: Λόρα Χάντοκ, Νούνο Λόπες, Μάρτα Μιλάνς

«Κατηγορούμενοι» (Accused) – 2023

Μια ανθολογία από 15 ιστορίες εγκλήματος και τιμωρίας. Κάθε επεισόδιο έχει μια γρήγορη, ενδιαφέρουσα πλοκή που ερευνά ένα διαφορετικό έγκλημα, σε μια διαφορετική πόλη. Το κοινό ανακαλύπτει πώς ένας συνηθισμένος άνθρωπος παγιδεύεται σε εξαιρετικές περιστάσεις και πώς μια παρορμητική απόφαση μπορεί να επηρεάσει την πορεία της δικής του ζωής και των άλλων, για πάντα.

Δημιουργός: Χάουαρντ Γκόρντον

Πρωταγωνιστούν: Φάρα Αβίβα, Άμπιγκεϊλ Μπρέσλιν, Κιθ Καραντάιν, Μέγκαν Μπουν, Μάλκομ – Τζαμάλ Γουόρνερ, Ρέιτσελ Μπίλσον, Μόλι Πάρκερ, Τζέισον Ρίτερ, Μέγκαν Ραθ, Μάικλ Τσίκλις, Γουίτνεϊ Κάμινγκς, Μπέτσι Μπραντ, Ίαν Άντονι Ντέιλ.

«Το Μυστικό της Πολίν» (What Pauline is Not Telling You) – 2022

Ένας άνδρας πεθαίνει πέφτοντας από σκαλωσιά. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν στην Πoλίν, την πρώην σύζυγό του. Σύμφωνα με την έρευνα που ακολούθησε, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με την αστυνομία και τις ανακριτικές αρχές, η Πολίν προτίμησε να μην πει κουβέντα και όλοι έχουν αρχίσει να την υποψιάζονται, ακόμα κι η έμπειρη αστυνομικός που έχει αναλάβει την υπόθεση, όπως και η νεαρή δικαστικός που αναζητά το κίνητρο του φόνου και επιμένει σε αυτό.

Το ερώτημα είναι, όμως, εάν ευθύνεται η Πολίν για τον θάνατο του εν διαστάσει συζύγου της και ποιο είναι το μυστικό που κρύβει.

Σκηνοθεσία: Ζυλιέν Καπρόν, Αντουάν Λακομπλέζ

Πρωταγωνιστούν: Οφέλια Κομπ, Γκρέις Σέρι, Συλβί Τέσταντ, Κέβιν Αζάις, Ελέν Αλεξαντρίντις, Γκιγιομ Μαρκέ, Πιερ Αρντίτι.

«Χίλια Αύριο» (Karen Kingsbury: A Thousand Tomorrows) – 2023

Ο Κόντι Γκάνερ, δεν ξέρει τι σημαίνει πραγματική αγάπη. Εγκαταλελειμμένος, ως παιδί από τον άνθρωπο που χρειαζόταν περισσότερο, ορκίζεται ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ ξανά στον εαυτό του να αγαπήσει. Η Άλι Ντάνιελς, αρνείται επίσης την αγάπη.

Κουβαλώντας ένα τρομερό μυστικό, ζει τη ζωή στο έπακρο, παίρνοντας ρίσκα και αρνούμενη τις σχέσεις. Όταν ο Κόντι και η Άλι συναντιούνται, ενστικτωδώς κρύβονται πίσω από τα συναισθηματικά τείχη που υψώνουν. Όμως η έλξη τους είναι πολύ δυνατή και κανείς τους δεν μπορεί να αποφύγει να ερωτευτούν, ανεξάρτητα από τις συνέπειες. Μόνο μετά από τρία χρόνια – χίλια αύριο αργότερα – συνειδητοποιούν το κόστος της σχέσης τους. Στο τέλος, πρέπει να αποφασίσουν αν η αγάπη αξίζει το υπέρτατο τίμημα.

Σκηνοθεσία: Κάσιντι Λούνεν, Κολ Γκλας

Πρωταγωνιστούν: Κόλιν Φορντ, Ρόουζ Ριντ, Κόουλ Σίμπους, Αν Λέιγκτον, Κέιτ Ίστον, Τζέιμς Όστιν Κερ, Τριάνα Μπράουν

«Family Cases» (Les Pennacs) (2021)

Ο συνταξιούχος αστυνομικός Ανιμπάλ Πενάκ ονειρεύεται να τα βρει με την αποξενωμένη κόρη του Αναμπέλ επίσης αστυνομικό, η οποία μόλις έχει μετατεθεί στο παλιό τμήμα του πατέρα της.

Όμως, για την Αναμπέλ, η επανασύνδεση με τον πατέρα που την εγκατέλειψε όταν ήταν παιδί δεν αποτελεί επιλογή! Μια μυστηριώδης, ανεξιχνίαστη υπόθεση τους αναγκάζει να συνεργαστούν…Οι Πενάκ είναι καλύτεροι στη διαλεύκανση εγκλημάτων παρά στην αντιμετώπιση των προσωπικών τους προβλημάτων! Καθώς οι συνάδελφοι, τα παιδιά και τα εγγόνια τους το διασκεδάζουν βλέποντάς τους, πατέρας και κόρη οδηγούνται σταδιακά στη συμφιλίωση.

