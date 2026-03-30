Δείτε ποιοι σφυρίζουν τις μάχες της Παναχαϊκής κα της Θύελλας που θα γίνουν την Τέταρτη

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε πριν λίγο τους διαιτητές της 3ης αγωνιστικής των play-out της 3ης αγωνιστικής στη Γ΄ Εθνική και οι ομάδες της Παναχαϊκής και της Θύελλας έμαθαν ποιοι σφυρίζουν.

Θύελλα Πατρών – Πανθουριακός Διαιτητής Νικόλαος Κουτρομάνος (Καρδίτσας)

Α’ Βοηθός ;Ιορδάνης Καρακελλές (Πειραιώς)

Β’ Βοηθός: Αρχιμήδης Τριανταφυλλίδης (Πειραιώς)

Ερμής Μελιγούς – Παναχαϊκή Γ.Ε. Πατρών Νικόλαος Αποστολόπουλος

Α’ Βοηθός: Χαράλαμπος Μπουτζαλής (Μεσσηνίας)

Β’ Βοηθός: Παναγιώτης Πανοπούλος (Μεσσηνίας)

Α.Ο. Λουτράκι – Πανγυθεατικός Διαιτητής Ιωάννης-Άγγελος Τουρουτσίκας (Αρκαδίας)

Α’ Βοηθός: Γεώργιος Τουρνικιώτης (Αρκαδίας)

Β’ Βοηθός:Δημήτριος Τρικατσούλας (Αρκαδίας)

