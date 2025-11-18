Δείτε ποιον σταρ του ποδοσφαίρου θα υποδεχτεί σήμερα ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχτεί σήμερα τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ και την Πορτογαλία. Εκτός από τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, ο Αμερικανός πρόεδρος θα δεχτεί επίσκεψη και από τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπριν Σαλμάν.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, ο 40χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε εκφράσει την επιθυμία να γνωρίσει τον Αμερικανό πρόεδρο. «Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους, από αυτούς που θέλω να γνωρίσω. Ελπίζω να γίνει κάποια μέρα, αν μου δοθεί η ευκαιρία. Είναι ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους θέλω να καθίσω και να έχω μια καλή συζήτηση. Θέλω να τον συναντήσω κάποια μέρα, είναι από τους ανθρώπους που μου αρέσουν, επειδή κάνει πράγματα και μου αρέσει αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι από τους ανθρώπους που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο», είχε δηλώσει ο CR7.

