Δείτε ποιος αστέρας του ποδοσφαιρικού θα συμμετάσχει στην ταινία «Fast & Furious»

Η πρώτη ταινία της κινηματογραφικής σειράς κυκλοφόρησε το 2001 και η 12η και τελευταία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2027.

Δείτε ποιος αστέρας του ποδοσφαιρικού θα συμμετάσχει στην ταινία «Fast & Furious»
15 Δεκ. 2025 12:50
Pelop News

Το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας του «Fast & Furious» μπορεί να περιλαμβάνει μια σύντομη εμφάνιση ενός από τα μεγαλύτερα είδωλα του αθλητισμού στον κόσμο. Ο πρωταγωνιστής και παραγωγός του franchise, Βιν Τζίζελ έχει συμπεριλάβει στο σενάριο έναν ρόλο για τον σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα με το Deadline.

Ο Βιν Ντίζελ, ο οποίος και στο παρελθόν έχει φέρει αστέρες ταινιών δράσης και εκπληκτικές παγκόσμιες προσωπικότητες στην κινηματογραφική σειρά «Fast & Furious» αξιοποιεί τη σχέση του με τον ποδοσφαιριστή που έχει κερδίσει πέντε φορές τη Χρυσή Μπάλα.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει περιορισμένη εμπειρία στην υποκριτική, όπως η παγκόσμια φήμη και η γεμάτη αδρεναλίνη περσόνα του ευθυγραμμίζονται τέλεια με του franchise για θέαμα και διεθνή απήχηση» αναφέρουν δημοσιεύματα.

Στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Βιν Ντίζελ δημοσίευσε φωτογραφία με τον Ρονάλντο με τη λεζάντα: «Όλοι ρωτούσαν, αν θα ήταν στη μυθολογία του Fast… Πρέπει να σας πω ότι είναι αληθινός. Γράψαμε έναν ρόλο γι’ αυτόν…».

Η πρώτη ταινία της κινηματογραφικής σειράς κυκλοφόρησε το 2001 και η 12η και τελευταία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2027. Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Βιν Ντίζελ είπε «το μεγάλο φινάλε δεν είναι απλώς ένα τέλος». «Είναι ένας εορτασμός της απίστευτης οικογένειας που έχουμε χτίσει μαζί» πρόσθεσε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:40 Μαρινάκης προς αγρότες: Στις 3 η απάντηση της Κυβέρνησης – «Υπάρχουν μαξιμαλιστικά αιτήματα – Ο διάλογος έχει όρια»
13:38 Αστείες ιστορίες με φοιτητικές εργασίες που χάρισαν άφθονο γέλιο (ίσως και λίγο …τρόμο)
13:36 Με τον «Καραγκιόζη στο σπίτι της Κοκκόνας» ξεκίνησαν οι Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις θεάτρου Σκιών
13:30 Σε 24ωρη απεργία την Τρίτη οι εργαζόμενοι στο ΓΝ Πατρών «Άγιος Ανδρέας» – Κάλεσμα για συγκέντρωση στο Δημαρχείο
13:28 Ο άνθρωπος που όρμησε απέναντι στα όπλα: Σχεδόν 1 εκατ. δολάρια δωρεές για τον ήρωα της επίθεσης στο Σίδνεϊ
13:24 Με μεγάλη συμμετοχή και παλμό η ετήσια Ολομέλεια του σπιράλ
13:21 Όταν η ποίηση επιστρέφει στην καρδιά: «Καρδιακές Αναρτήσεις» της Μαρίας Καλογεράτου στην Πάτρα
13:18 Μνημόνιο συνεργασίας από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και τους Γιατρούς του Κόσμου
13:15 Μητσοτάκης σε Σάντου: Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ
13:13 Από πορτιέρης στη Συγγρού σε «Έλληνα Εσκομπάρ»: Η διαδρομή του 65χρονου πίσω από τους τόνους κοκαΐνης
13:08 Πολύ καλή εμφάνιση για τον Ανδρέα Μπιτσάκο
13:02 Φως κι ελπίδα στη Νύχτα των Ευχών στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας ΦΩΤΟ
13:00 Μεγάλη συναυλία Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Αίγιο: Αλλαγή χρόνου με Χρήστο Δάντη
12:57 Ναύπακτος: Το ‘βαλε στο τέρμα και φόρεσε χειροπέδες
12:55 Ο Απόλλωνας δεν πήρε “δώρα”, φουλάρει για Κηφισιά
12:54 Αιτωλικό: Συλλήψεις σε καταστήματα για παράνομη αναμετάδοση συνδρομητικών αθλητικών καναλιών
12:51 Χαρίτσης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό αντί στον διάλογο
12:50 Δείτε ποιος αστέρας του ποδοσφαιρικού θα συμμετάσχει στην ταινία «Fast & Furious»
12:48 Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Αλλαγές σε βαθμολόγιο, μισθούς, θητεία και εθελοντική στράτευση γυναικών
12:47 ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 6,4% στις κενές θέσεις εργασίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
χασχαχασ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ