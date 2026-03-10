Δείτε ποιος γνωστός πατρινός παρουσιαστής ετοιμάζεται να παντρευτεί

Ο γάμος αναμένεται να γίνει  τον Μάιο, σε πολύ στενό κύκλο

Δείτε ποιος γνωστός πατρινός παρουσιαστής ετοιμάζεται να παντρευτεί
10 Μαρ. 2026 12:49
Pelop News

Επειτα από 11 χρόνια σχέσης, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο πατρινός  Ανδρέας Μικρούτσικος ετοιμάζεται να παντρευτεί την επί 11 χρόνια σύντροφό του, Ελένη.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου στο «Happy Day», ο γάμος θα γίνει τον Μάιο, σε πολύ στενό κύκλο.

Όπως σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη σύντροφο του Ανδρέα Μικρούτσικου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τόσα χρόνια αποδεδειγμένα του συμπαραστέκεται.

«Στα δύσκολα του Ανδρέα, και δεν μιλάω μόνο για τις οικονομικές δυσκολίες, στα θέματα υγείας πόσο του έχει σταθεί. Ως σύντροφος, ως νοσοκόμα, ως συνοδοιπόρος, (η Ελένη) τον πήγαινε, τον έφερνε», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της η Σοφία Βόσσου έστειλε τις ευχές της στον Ανδρέα Μικρούτσικο, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια: «Με το καλό! Να είναι ευτυχισμένοι. Η Ελένη είναι εξαιρετικό παιδί, την αγαπώ πολύ και του έχει σταθεί βράχος. Η Ελένη δεν ήθελε να πάρει κάτι από τον Ανδρέα. Η Ελένη μόνο τον αγαπά».

