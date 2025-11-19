Δείτε τα νέα κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2»

Βελτιώνονται τα εισοδηματικά κριτήρια του στεγαστικού προγράμματος “Σπίτι 2”, με στόχο να επωφεληθούν άλλοι 8.000 με 9.000 υποψήφιοι αγοραστές που μέχρι τώρα παρότι θέλουν να προχωρήσουν σε αγορά σπιτιού για πρώτη κατοικία, μένουν εκτός επειδή υπερβαίνουν τα εισοδηματικά όρια που προβλέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η ένταξη στο πρόγραμμα προϋποθέτει από τους ενδιαφερόμενους να διαθέτουν ελάχιστο ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, το οποίο δεν αλλάζει. Αυτά που αλλάζουν και αυξάνονται, είναι τα εισοδηματικά όρια άνω των 10.000 ευρώ, τα οποία με την υπό έκδοση νέα απόφαση θα διαμορφωθούν ως εξής:

*Για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά το όριο εισοδήματος αυξάνεται στα 25.000 ευρώ από 20.000 ευρώ που ήταν αρχικά.

*Για οικογένεια με ένα παιδί το όριο εισοδήματος ανεβαίνει σε 40.000 από 33.000 ευρώ και για κάθε επόμενο τέκνο το εισοδηματικό όριο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ.

*Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο εισοδήματος αυξάνεται σε 39.000 ευρώ από 31.000 ευρώ με προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο.

Μέχρι στιγμής για το πρόγραμμα “Σπίτι 2” έχουν εγκριθεί 10.610 αιτήσεις οι οποίες θα απορροφήσουν 1,3 δισ. ευρώ – από τα 2 δισ. ευρώ που προβλέπονται συνολικά – για αγορά σπιτιού με επιδοτούμενο επιτόκιο. Αυτό σημαίνει ότι απομένουν άλλα 700 εκατ. ευρώ για να κλείσει το πρόγραμμα και βάσει του αριθμού των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, εκτιμάται ότι με τα νέα κριτήρια θα επωφεληθούν άλλοι 8.000 ως 9.000 δικαιούχοι.

Τα νέα κριτήρια θα περιλαμβάνονται σε υπουργική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί σύντομα και θα προβλέπει επίσης την παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο πρόγραμμα έως τις 31 Μαΐου 2026 αντί της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων που είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025. Λόγω της παράτασης του προγράμματος μετατίθεται και η τελική ημερομηνία εκταμίευσης, από τις 30 Ιουνίου 2026 στις 31 Αυγούστου 2026.

Το πρόγραμμα “Σπίτι μου 2” διευκολύνει την απόκτηση στέγης από άτομα ή ζευγάρια ηλικίας από 25 έως 50 ετών.

Τα ακίνητα θα πρέπει να έχουν αξία συμβολαίου έως 250.000 ευρώ, να είναι έως 150 τετραγωνικά μέτρα και να έχουν άδεια κατασκευής έως και το 2007.

Το δάνειο καλύπτει ως το 90% της αξίας του σπιτιού αλλά δεν θα υπερβαίνει τις 190.000 ευρώ.

Το 50% του δανείου για όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων και το 75% για τους τρίτεκνους παρέχεται με άτοκη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ενώ το υπόλοιπο 50% και 25% αντίστοιχα είναι έντοκο και παρέχεται μέσω τραπεζικού δανεισμού.

