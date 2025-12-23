Δείτε το αστρονομικό ποσό που πήρε μοντέλο για να παίξει ένα λεπτό σε ταινία

Το γνωστό μοντέλο Κλόντια Σίφερ φέρεται να πληρώθηκε το ποσό των 350.000 δολαρίων για το cameo διάρκειας 60 δευτερολέπτων στην ταινία «Love Actually».

Το 55χρονο supermodel υποδύθηκε την Κάρολ, μια ανύπαντρη μητέρα και το ερωτικό ενδιαφέρον του χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Λίαμ Νίσον, του χήρου Ντάνιελ, αφού εκείνος την αναφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας ως τη γυναίκα των ονείρων του.

Ωστόσο, για τον ρόλο της διάρκειας μόλις ενός λεπτού το 2003, αμείφθηκε με περίπου 6.100 δολάρια ανά δευτερόλεπτο, σύμφωνα με τη Vogue.

Με τη σημερινή αγοραστική αξία, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 616.000 δολάρια, ή 10.274 δολάρια ανά δευτερόλεπτο.

