Δείτε το αστρονομικό ποσό που πήρε μοντέλο για να παίξει ένα λεπτό σε ταινία

Με τη σημερινή αγοραστική αξία, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 616.000 δολάρια, ή 10.274 δολάρια ανά δευτερόλεπτο.

Δείτε το αστρονομικό ποσό που πήρε μοντέλο για να παίξει ένα λεπτό σε ταινία
23 Δεκ. 2025 12:19
Pelop News

Το γνωστό μοντέλο Κλόντια Σίφερ φέρεται να πληρώθηκε το ποσό των 350.000 δολαρίων για το cameo διάρκειας 60 δευτερολέπτων στην ταινία «Love Actually».

Το 55χρονο supermodel υποδύθηκε την Κάρολ, μια ανύπαντρη μητέρα και το ερωτικό ενδιαφέρον του χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Λίαμ Νίσον, του χήρου Ντάνιελ, αφού εκείνος την αναφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας ως τη γυναίκα των ονείρων του.

Ωστόσο, για τον ρόλο της διάρκειας μόλις ενός λεπτού το 2003, αμείφθηκε με περίπου 6.100 δολάρια ανά δευτερόλεπτο, σύμφωνα με τη Vogue.

Με τη σημερινή αγοραστική αξία, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 616.000 δολάρια, ή 10.274 δολάρια ανά δευτερόλεπτο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:04 Χριστουγεννιάτικη συναυλία από τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών στο Νέο Δημαρχείο
13:01 Το 8ο ΓΕΛ Πατρών έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης τα Χριστούγεννα: Στήριξη στη «Φλόγα» και σε άπορες οικογένειες ΦΩΤΟ
13:00 Ενεργειακή αναβάθμιση της τριόωροφης πτέρυγας Γεννηματά του «Αγ. Ανδρέα»: Αναμορφώνεται μετά από 40 χρόνια
12:55 Κάρε ενίσχυσης θέλει η Παναχαϊκή, οι θέσεις που ψάχνει παίκτες
12:55 Γιώργος Αυτιάς: Ζητά έκτακτη χρηματοδότηση για την Ελλάδα λόγω αυξημένων μεταναστευτικών ροών νοτίως της Κρήτης
12:52 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο από παιδιά του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων
12:49 Δείτε ποιο ζευγάρι της showbiz χώρισε μετά από 23 χρόνια
12:45 Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου
12:44 Αμερική: «Έφυγε» σε τροχαίο με φεράρι ο Βινς Ζαμπέλα
12:40 Δήμος Ερυμάνθου: Διανομή τροφίμων σε 430 συμπολίτες ενόψει των εορτών
12:39 Επίδομα θέρμανσης: Στα 124 εκ. ευρώ οι πληρωμές
12:37 Υποτροφίες αριστείας από τον Δήμο Αιγιαλείας στη μνήμη Δημήτρη Καλογερόπουλου
12:32 Αιτωλοακαρνανία: «Ξαφνικά έχουμε ελπίδα» – Συγκινεί η μητέρα του 18χρονου Μάριου μετά τη μεταμόσχευση ήπατος BINTEO
12:31 Πρωτοχρονιά στο γήπεδο θα κάνουν οι παίκτες του Απόλλωνα
12:27 Σδούκου για αγροτικά μπλόκα: «Δεν είναι ωραία η εικόνα με κλειστούς δρόμους την ώρα της εξόδου»
12:19 Δείτε το αστρονομικό ποσό που πήρε μοντέλο για να παίξει ένα λεπτό σε ταινία
12:12 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πήραν το ντέρμπι και είναι μόνες στην κορυφή
12:10 Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τα Χριστούγεννα – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
12:06 Συνεχίζονται οι γιορτινές εκδηλώσεις του Δήμου Πατρέων: Γιορτή για τα παιδιά και πλούσιο πρόγραμμα έως τα Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
12:00 Πάτρα: Περισσότεροι από 2.500 πολίτες στηρίζονται τις εορτές από τις κοινωνικές δομές του Δήμου – Μια ζεστή αγκαλιά σε όσους το έχουν ανάγκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ