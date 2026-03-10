Δείξιμος για τον Δόξα: «Αργα ή γρήγορα θα δικαιωθεί, είμαι θυμωμένος»

Μετά την καταδικαστική απόφαση, ο Κώστας Δόξας παραμένει κλεισμένος στον εαυτό του. Βράχος στο πλευρό του, βρίσκεται ο αδελφός του Άκης Δείξιμος

Δείξιμος για τον Δόξα: «Αργα ή γρήγορα θα δικαιωθεί, είμαι θυμωμένος»
10 Μαρ. 2026 12:07
Pelop News

Ο Κώστας Δόξας κρίθηκε ένοχος χωρίς ελαφρυντικά από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα την πρώην σύζυγό του Μαρία Δεληθανάση. Ο αδερφός του τραγουδιστή, Άκης Δείξιμος, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, πως δεν αμφιβάλει για την αθωότητα του δικού του ανθρώπου.

Όπως λέει ο Άκης Δείξιμος, ο Κώστας Δόξας είναι φανερά επηρεασμένος από τη δικαστική απόφαση. Υποστήριξε πως οι συντελεστές του «J2US» επέλεξαν να τον τιμωρήσουν και τον απομάκρυναν από το παιχνίδι. Ο καλλιτέχνης δηλώνει θυμωμένος από την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, τις διαστάσεις που δόθηκε στην υπόθεση και τη στάση ατόμων, κοντά στην οικογένεια, που γνώριζαν πρόσωπα και καταστάσεις.

«Μας έχει επηρεάσει οικογενειακώς. Θεωρώ πως αργά η γρήγορα ο αδελφός μου θα δικαιωθεί. Δεν παύω να ελπίζω γιατί ξέρω την αλήθεια. Ήταν αρκετά δυσάρεστο που έφυγε από το J2US, ήταν τιμωρία, γιατί έφυγε από τη δουλειά του. Τον βλέπαμε πάλι χαρούμενο και τον έβλεπε και η κόρη του, η οποία στεναχωριέται που δεν τον βλέπει πια», ανέφερε αρχικά ο Άκης Δείξιμος.

Πρόσθεσε στη συνέχεια: «Ο Κώστας δεν είναι καλά. Η οικογένειά του είμαστε δίπλα του. Είμαι συγκινημένος και στεναχωρημένος. Υπάρχουν κακά συναισθήματα. Είμαι θυμωμένος. Εμένα με ενδιαφέρουν κυρίως αυτοί που μας γνωρίζουν και ξέρουν τι συμβαίνει».

Μετά την καταδικαστική απόφαση, ο Κώστας Δόξας παραμένει κλεισμένος στον εαυτό του. Βράχος στο πλευρό του, βρίσκεται ο αδελφός του Άκης Δείξιμος, ο οποίος μάλιστα υπήρξε μάρτυρας υπεράσπισης του τραγουδιστή στη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του. Το δικαστήριο όμως απέρριψε τα επιχειρήματα υπεράσπισης του καλλιτέχνη και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:40 Η Καλαμάτα δείχνει τον δρόμο στην Παναχαϊκή και σε άλλους
13:35 Ρέντη: Χτύπημα της Δίωξης Ναρκωτικών – 13,5 κιλά ηρωίνης σε παράπηγμα, δύο συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ
13:27 Χρυσοχοΐδης: «Ζούμε σε περιβάλλον πολέμου» – Επαγρύπνηση για τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη
13:19 Κάλεσμα του Ρουβίκωνα για οργάνωση στην Πάτρα – Μοίρασαν φυλλάδια – Εκδήλωση το Σάββατο
13:18 Μητσοτάκης από Παρίσι: «Ώρα για διάλογο στην Ελλάδα για την πυρηνική ενέργεια» – Τι είπε για μικρούς αντιδραστήρες
13:14 Παναχαϊκή: Υπάρχει ελπίδα, αλλά χρειάζεται και χρήμα
13:14 Άρης Μουγκοπέτρος: «Μπορεί να μου πήραν πολλά, αλλά δεν μπόρεσαν να μου πάρουν αυτό που είμαι»
13:13 Αυστραλία: Δάκρυα και μπλόκο στο λεωφορείο των Ιρανών ποδοσφαιριστριών – Διαδηλωτές φώναζαν «σώστε τα κορίτσια»
13:06 Γύθειο: Το ορμητήριο της Μάνης
13:03 Voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ: «Έπεσε» η πλατφόρμα με το άνοιγμα των αιτήσεων
13:00 Δικαστικός Χάρτης έναν χρόνο μετά: Μείωση χρόνου αποφάσεων στα χαρτιά – Οι δικηγόροι βλέπουν επιβράδυνση
12:58 Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν 9 μετανάστες σε πατάρι κουρείου – Τέσσερις συλλήψεις
12:55 ΕΛΣΤΑΤ: Νέα άνοδος του πληθωρισμού, ανατιμήσεις στα τρόφιμα
12:54 Αλεξόπουλος για Καλογριά: «Παραμένει δημόσιο κτήμα η έκταση των 35 στρεμμάτων»
12:50 Μαθητές του 3ου ΓΕΛ Πύργου στο Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης – Παρουσίασαν εργασίες για τον Καβάφη ΦΩΤΟ
12:49 Δείτε ποιος γνωστός πατρινός παρουσιαστής ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:49 Τι έγινε στη συνάντηση Κώστα Πελετίδη-ΝΕΠ για το νέο κολυμβητήριο
12:45 Πέτρος Ψωμάς: «Άδεια δημοτικά κτίρια και άστεγα μουσεία στην Πάτρα» – Βολές κατά της δημοτικής αρχής
12:42 ΔΥΠΑ: «Έπεσε» η πλατφόρμα για το πρόγραμμα εργαζόμενων με τα 750 ευρώ
12:37 Δημοσκόπηση Interview: Στο 34,1% η ΝΔ – Προβάδισμα 18,7 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ