Δείξιμος για τον Δόξα: «Αργα ή γρήγορα θα δικαιωθεί, είμαι θυμωμένος»

Ο Κώστας Δόξας κρίθηκε ένοχος χωρίς ελαφρυντικά από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα την πρώην σύζυγό του Μαρία Δεληθανάση. Ο αδερφός του τραγουδιστή, Άκης Δείξιμος, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, πως δεν αμφιβάλει για την αθωότητα του δικού του ανθρώπου.

Όπως λέει ο Άκης Δείξιμος, ο Κώστας Δόξας είναι φανερά επηρεασμένος από τη δικαστική απόφαση. Υποστήριξε πως οι συντελεστές του «J2US» επέλεξαν να τον τιμωρήσουν και τον απομάκρυναν από το παιχνίδι. Ο καλλιτέχνης δηλώνει θυμωμένος από την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, τις διαστάσεις που δόθηκε στην υπόθεση και τη στάση ατόμων, κοντά στην οικογένεια, που γνώριζαν πρόσωπα και καταστάσεις.

«Μας έχει επηρεάσει οικογενειακώς. Θεωρώ πως αργά η γρήγορα ο αδελφός μου θα δικαιωθεί. Δεν παύω να ελπίζω γιατί ξέρω την αλήθεια. Ήταν αρκετά δυσάρεστο που έφυγε από το J2US, ήταν τιμωρία, γιατί έφυγε από τη δουλειά του. Τον βλέπαμε πάλι χαρούμενο και τον έβλεπε και η κόρη του, η οποία στεναχωριέται που δεν τον βλέπει πια», ανέφερε αρχικά ο Άκης Δείξιμος.

Πρόσθεσε στη συνέχεια: «Ο Κώστας δεν είναι καλά. Η οικογένειά του είμαστε δίπλα του. Είμαι συγκινημένος και στεναχωρημένος. Υπάρχουν κακά συναισθήματα. Είμαι θυμωμένος. Εμένα με ενδιαφέρουν κυρίως αυτοί που μας γνωρίζουν και ξέρουν τι συμβαίνει».

Μετά την καταδικαστική απόφαση, ο Κώστας Δόξας παραμένει κλεισμένος στον εαυτό του. Βράχος στο πλευρό του, βρίσκεται ο αδελφός του Άκης Δείξιμος, ο οποίος μάλιστα υπήρξε μάρτυρας υπεράσπισης του τραγουδιστή στη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του. Το δικαστήριο όμως απέρριψε τα επιχειρήματα υπεράσπισης του καλλιτέχνη και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή.

