Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω της κρίσης στη Μέσης Ανατολής

Κλειστοί εναέριοι χώροι σε Ισραήλ, Ιράν, Ιράκ και άλλες χώρες προκαλούν μαζικές ματαιώσεις από/προς Τελ Αβίβ, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, Βηρυτό και Βαγδάτη.

04 Μαρ. 2026 8:58
Pelop News

Συνεχίζονται οι μαζικές ακυρώσεις πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω της κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το αεροδρόμιο και αναφορές του ERTNews, οι ακυρώσεις αφίξεων και αναχωρήσεων προς/από χώρες της περιοχής αναμένεται να φτάσουν τις 37 μέσα σε 24ωρο (4 Μαρτίου 2026).

Οι ματαιώσεις αφορούν δρομολόγια προς και από τις εξής χώρες: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Συρία. Σε πολλές από αυτές, ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός ή περιορισμένος για λόγους ασφαλείας, καθιστώντας αδύνατη την εκτέλεση πτήσεων.

Συγκεκριμένα:

  • Πτήσεις προς/από Τελ Αβίβ και Χάιφα παραμένουν ακυρωμένες τουλάχιστον έως τις 9 Μαρτίου 2026 (συμπεριλαμβανομένης πτήσης στις 11:25 προς Χάιφα).
  • Δρομολόγια προς Ντουμπάι ματαιώνονται έως τις 5 Μαρτίου.
  • Πτήσεις προς Άμπου Ντάμπι αναστέλλονται έως το Σάββατο 6 Μαρτίου.
  • Επηρεάζονται δρομολόγια προς Βαγδάτη, Βηρυτό, Ριάντ και Τζέντα, παρότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας είναι ανοικτός.

Οι αεροπορικές εταιρείες Aegean και Sky Express έχουν εκδώσει ανακοινώσεις για παράταση ακυρώσεων έως τις 4-9 Μαρτίου, ανάλογα με τον προορισμό, λόγω κλειστών εναέριων χώρων σε Ισραήλ, Ιράν, Ιράκ, Λίβανο και ΗΑΕ. Οι επιβάτες έχουν δυνατότητα δωρεάν αλλαγής εισιτηρίου, έκδοσης voucher ή επιστροφής χρημάτων χωρίς χρέωση, για πτήσεις έως τις 10 Μαρτίου (με νέα ταξίδια έως 31 Μαρτίου).

Η κατάσταση οφείλεται στις συνεχιζόμενες εξελίξεις μετά τις στρατιωτικές ενέργειες στην περιοχή, με κλειστούς εναέριους χώρους σε πολλές χώρες και μαζικές διαταραχές σε διεθνή hubs όπως Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι και Ντόχα. Οι ταξιδιώτες καλούνται να ελέγχουν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες ή το site του αεροδρομίου (aia.gr) για ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο.

