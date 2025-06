Δεκάδες νεκροί στην Ινδία από πλημμύρες ΒΙΝΤΕΟ

Ινδία: Δεκάδες νεκροί από τις πλημύρες

Τραγωδία στο βορειοανατολικό τμήμα της Ινδίας από τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι σφοδρές πλημμύρες τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, καθώς συνολικά 34 άνθρωποι πεθαναν, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές και μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεψε περισσότερες βροχοπτώσεις.

Περισσότεροι από χίλιοι τουρίστες, που είχαν εγκλωβιστεί στο κρατίδιο Σικίμ των Ιμαλαΐων, απομακρύνθηκαν σήμερα, αναφέρει κυβερνητική ανακοίνωση, ενώ σωστικά συνεργεία του στρατού επιστρατεύθηκαν στο κρατίδιο Μεγκαλάγια για τη διάσωση περισσότερων από 500 ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί στις πλημμυρισμένες περιοχές.

Στο γειτονικό Μπανγκλαντές, τουλάχιστον τέσσερα μέλη μιας οικογένειας σκοτώθηκαν από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην περιοχή Σιλχέτ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ χθες, Κυριακή, άνοιξαν εκατοντάδες καταφύγια στις ορεινές περιοχές Ρανγκαμάτι, Μπανταρμπάν και Χαγκρατσάρι.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για περαιτέρω κατολισθήσεις και πλημμύρες καλώντας τους κατοίκους στις ευάλωτες περιοχές να παραμένουν σε επαγρύπνηση.

Relentless rains have wreaked havoc across Northeast India, leaving 34 dead and thousands displaced. Assam, Arunachal, Manipur, Mizoram, Tripura & Sikkim are reeling under floods and landslides. IAF rescue ops are underway. #NortheastFloods #IAFRescue #Monsoon2025 #AssamFloods… pic.twitter.com/mwshPSp3a7

— The Daily Jagran (@TheDailyJagran) June 2, 2025