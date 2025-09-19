Δεμένα τα πλοία την 1η Οκτωβρίου – 24ωρη απεργία από την ΠΝΟ

Χωρίς δρομολόγια θα μείνουν όλα τα πλοία της χώρας την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική απεργία, απόφαση που ελήφθη ομόφωνα στο πλαίσιο της κινητοποίησης που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.

Η απεργία θα διαρκέσει από τα μεσάνυχτα έως τις 24:00 και θα καλύψει όλες τις κατηγορίες πλοίων. Αφορμή για την κινητοποίηση αποτελεί το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που προβλέπει αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας στις 13 ώρες.

Η ΠΝΟ καταγγέλλει ότι η ρύθμιση αυτή καταργεί στην πράξη το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση», δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και την προσωπική ζωή των ναυτεργατών.

Στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας γίνεται αναφορά και στο πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί το 2013, με την κύρωση του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (MLC) του ILO, που επέτρεπε απασχόληση έως και 14 ώρες ημερησίως για το πλήρωμα των πλοίων – με μοναδική εξαίρεση τα Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ σκάφη, όπου ο μέγιστος χρόνος απασχόλησης ορίστηκε στις 10 ώρες.

Με τη νέα απεργιακή κινητοποίηση, οι ναυτεργάτες στέλνουν σαφές μήνυμα αντίστασης σε όσα θεωρούν ότι υπονομεύουν τα θεμελιώδη εργασιακά τους δικαιώματα, ζητώντας βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στα πλοία.

