Demi Moore: Φωτογραφίζεται με τις 3 κόρες της και είναι εντυπωσιακή!

Η Demi Moore χθες στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Beside Her Three “The Substance” στο Λος Άντζελες και μαζί της ήταν και οι 3 κόρες της! Σπάνια λοιπόν κοινή φωτογραφία με την ηθοποιό και τις Rumer, Scout, και Tallulah Willis με την Demi να κλέβει τις εντυπώσεις!

Η Demi Moore επέλεξε για την περίσταση ένα Oscar de la Renta red dress που είχε ένα μοναδικό mosaic pattern σε μαύρο για βουργουνδί χρώμα και έλαμπε!

Δίπλα της η Scout με sheer cacao φόρεμα που είχε statement μανίκια η Τallulah με mini strapless dress και η Rumer με maxi off shoulder φόρεμα που συνδύασε με pearl necklace! Μαμά και κόρες σε σπάνιο στιγμιότυπο με άψογο στιλ!

