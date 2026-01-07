«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες», Ασλανίδης κατά Καρυστιανού

Ο Παύλος Ασλανίδης ζήτησε την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών θυμάτων των Τεμπών. Μάλιστα υποστήριξε ότι κανείς από τους συγγενείς δεν τη στηρίζει στα πολιτικά της βήματα.

Σέρρες: «Ζητώ συγγνώμη, αν και είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου, αν φταίει, θα πληρώσει και θα φυλακιστεί»

«Περιμέναμε να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου η κ. Καρυστιανού από την ημέρα που ανακοίνωσε τη δημιουργία κομματικού φορέα. Είναι ηθικό το θέμα», τόνισε ο κ. Ασλανίδης μιλώντας στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90.1.«Πριν από δύο εβδομάδες που είχε πει ότι πάει για κόμμα, είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση ως ΔΣ, ότι δεν ήμασταν ενημερωμένοι για όλες αυτές τις κινήσεις που έκανε και σίγουρα δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα και πολιτικό φορέα», πρόσθεσε.

Ο κ. Ασλανίδης τόνισε ότι ο Σύλλογος δεν συστάθηκε για κομματικούς σκοπούς. «Εμείς συστήσαμε τον Σύλλογο μόνο για το έγκλημα των Τεμπών, όχι για την κομματικοποίηση, γιατί το έγκλημα είναι βαθιά πολιτικό και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες. Και απ’ ό,τι άκουσα, το έχει πάει και πέρα-πέρα, για ανάπτυξη προσωπικών στρατηγικών και για ανάληψη εξουσίας. Είναι δυνατόν; Είμαστε απέναντι σε αυτό», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ασλανίδης.

«Από τη στιγμή που θα συστήσει κόμμα, δεν έχει καμία σχέση με το τι θα γίνει στην επέτειο»

Σύμφωνα με τον κ. Ασλανίδη, τα μέλη του Συλλόγου περιμένουν την παραίτησή της από την ημέρα που ανακοίνωσε τα πολιτικά της σχέδια, σημειώνοντας ότι εφόσον προκριθούν εκλογές νωρίτερα από τον Μάρτιο, η θητεία της μπορεί να λήξει. «Δεν μπορείς να βγαίνεις και να μιλάς εκ μέρους ενός συλλόγου και να πατάς σε δύο βάρκες, να λες “είμαι πρόεδρος συλλόγου και πάω να κάνω κόμμα”, αυτό είναι ασυμβίβαστο. Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να γίνει κόμμα», επισήμανε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να έχει σχέση με την επέτειο των Τεμπών, όπου θα μπορεί να μιλήσει μόνο ως γονέας. «Η κυρία Καρυστιανού, από τη στιγμή που λέει ότι θα συστήσει κόμμα, δεν έχει καμιά σχέση με το τι θα γίνει στην επέτειο. Βέβαια, ως γονέας μπορεί να έρθει να μιλήσει, όχι όμως ως πολιτικό πρόσωπο», εξήγησε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Δεν είναι κανένας μαζί της σε αυτό το εγχείρημα»

Μάλιστα, υποστήριξε ότι δεν ισχύουν τα περί στήριξής της από άλλους γονείς. «Επειδή άκουσα ότι είπε πως κάποιοι συγγενείς είναι μαζί της, σας διαβεβαιώ ότι με όλους που έχουμε μιλήσει, και εκτός Συλλόγου, δεν είναι κανένας μαζί της σε αυτό το εγχείρημά της», είπε χαρακτηριστικά.

«Εμείς θα συνεχίσουμε, μας ενδιαφέρει να αποκαλύψουμε το έγκλημα, μας ενδιαφέρει η αλήθεια, δεν μας ενδιαφέρει η προσωπική μας προβολή και ούτε μας ενδιαφέρει να ξεπλύνουμε το έγκλημα», ανέφερε.

