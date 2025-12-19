«Δεν έχω λόγο να πω ψέματα»: Ο 21χρονος που μήνυσε τον Γιώργο Μαζωνάκη μιλά δημόσια

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση που φέρνει στο προσκήνιο τον Γιώργο Μαζωνάκη, μετά τη μήνυση που έχει κατατεθεί σε βάρος του από τον 21χρονο τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο. Ο νεαρός εμφανίστηκε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», επιμένοντας ότι όσα καταγγέλλει είναι αληθή και ότι δεν έχει κανέναν λόγο να ψευδολογήσει.

«Η αλήθεια πονάει, αλλά πάντα θεραπεύει. Δεν με απασχολεί τι λέει ο Μαζωνάκης και η πλευρά του. Δεν έχω λόγο να πω ψέματα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις σε βάρος του.

Στον αντίποδα, συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη απάντησε δημόσια, αμφισβητώντας ευθέως τους ισχυρισμούς του 21χρονου. Όπως ανέφερε, βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του καλλιτέχνη τις ώρες πριν από τις εμφανίσεις του στη σκηνή και δεν υπήρξε ποτέ περιστατικό που να παραπέμπει σε σεξουαλική παρενόχληση.

«Όσα λέει τα λέει επειδή δεν μπορεί να πάει σε άλλο σχήμα, δεν τον θέλουν αλλού. Είναι όλα ψέματα», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι ο νεαρός είχε προταθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη από συγγενικό του πρόσωπο και μετακινήθηκε από τη Θεσσαλονίκη για τη συνεργασία. «Θα έπρεπε να ντρέπεται που τα κάνει αυτά τώρα», σημείωσε.

Ο ίδιος επέμεινε ότι το κλίμα της συνεργασίας ήταν κανονικό και χωρίς εντάσεις, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια περί ανάρμοστης συμπεριφοράς. «Ο Γιώργος δεν είναι τέτοιο παιδί. Δεν υπήρξε τίποτα περίεργο, ο ίδιος ο νεαρός το έκανε περίεργο», ανέφερε, ενώ ισχυρίστηκε ότι η καταγγελία ήρθε μετά την απόφαση να μην υπάρξει εκτεταμένη συνεργασία.

Την ίδια στιγμή, ο Γιώργος Μαζωνάκης περνά στην αντεπίθεση. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο τραγουδιστής προτίθεται να κινηθεί νομικά όχι μόνο κατά του 21χρονου που υπέβαλε τη μήνυση, αλλά και σε βάρος επιχειρηματία και συγγενικών του προσώπων, οι οποίοι –όπως καταγγέλλεται– φέρονται να τον απειλούσαν.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να καλούνται να αξιολογήσουν τις καταγγελίες, τις μαρτυρίες και τα αντικρουόμενα στοιχεία, ενώ το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις επόμενες νομικές κινήσεις και από τις δύο πλευρές.





