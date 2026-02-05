«Δεν είμαι τρανς, είμαι κορίτσι, έκανα ορμονοθεραπεία, δέχομαι οποιονδήποτε έλεγχο», η αποκάλυψη της Ιμάν Κελίφ

Η Ιμάν Κελίφ, Ολυμπιονίκης της πυγμαχίας, που βρέθηκε στο στόχαστρο κριτικής και κατηγοριών για το φύλο της, αποκάλυψε σε συνέντευξή της στην γαλλική εφημερίδα «L’Equipe» ότι χρησιμοποίησε ορμονοθεραπεία για να μειώσει τα επίπεδα τεστοστερόνης της πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε ότι δεν είναι τρανς.

Ταυτοποιήθηκαν από τη ΔΕΑΒ οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που πέταξαν την ομπρέλα στο ντέρμπι

«Εχω γυναικείες ορμόνες. Και ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό, αλλά έκανα ορμονοθεραπεία για να μειώσω τα επίπεδα τεστοστερόνης μου για τους αγώνες», δήλωσε η 26χρονη Αλγερινή Ολυμπιονίκης, επιβεβαιώνοντας ότι κατέχει το γονίδιο SRY, που βρίσκεται στο χρωμόσωμα Υ και σχετίζεται με την αρρενωπότητα: «Ναι, και είναι φυσικό. Είμαι περιτριγυρισμένη από ιατρούς, με παρακολουθεί ένας καθηγητής. Για το προκριματικό τουρνουά για τους Αγώνες στο Παρίσι, που έλαβαν χώρα στο Ντακάρ, μείωσα τα επίπεδα τεστοστερόνης μου στο μηδέν».

«Και κατέκτησα το χρυσό μετάλλιο» στην κατηγορία των -66 κιλών, θυμήθηκε η αθλήτρια που στην συνέχεια βρέθηκε στο επίκεντρο μιας τεράστιας παγκόσμιας διαμάχης και έγινε στόχος επιθέσεων και μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης που την παρουσίαζε ως «άνδρα που αγωνίζεται ως γυναίκα».

Όπως και η Λιν Γιου Τίνγκ από την Ταϊβάν, επίσης Ολυμπιονίκης στην κατηγορία των -57 κιλών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, η Κελίφ κατηγορήθηκε ότι είναι τρανς αθλήτρια από αρκετές προσωπικότητες, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Έλον Μασκ και η Βρετανίδα μυθιστοριογράφος Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

«Σέβομαι τους πάντες και σέβομαι τον Τραμπ. Επειδή είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά δεν μπορεί να διαστρεβλώσει την αλήθεια. Δεν είμαι τρανς, είμαι κορίτσι. Γεννήθηκα κορίτσι, μεγάλωσα ως κορίτσι και οι άνθρωποι στο χωριό μου με γνώριζαν πάντα ως κορίτσι», τόνισε η Κελίφ.

Η Αλγερινή πυγμάχος, της οποίας ο στόχος είναι να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, γνωρίζει ότι θα πρέπει να συναινέσει σε ένα γενετικό τεστ που επιβάλλεται από την World Boxing, έναν οργανισμό αναγνωρισμένο από τη ΔΟΕ, και έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη:

«Για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, εάν χρειασθεί να υποβληθώ σε εξετάσεις, θα το κάνω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Έχω ήδη κάνει αυτές τις εξετάσεις. Επικοινώνησα με την World Boxing, τους έστειλα τον ιατρικό μου φάκελο, τις ορμονικές μου εξετάσεις, τα πάντα. Αλλά δεν έχω λάβει καμία απάντηση. Δεν κρύβω κάτι, δεν αρνούμαι τις εξετάσεις», υποστήριξε η Κελίφ και συνέχισε: «Εξαρτάται από τους ιατρούς και τους καθηγητές να αποφασίσουν. Όλοι έχουμε διαφορετική γενετική, διαφορετικά επίπεδα ορμονών. Δεν είμαι τρανς. Η διαφορετικότητά μου είναι φυσική. Είμαι αυτή που είμαι. Δεν έχω κάνει τίποτε για να αλλάξω τον τρόπο που με έπλασε η φύση. Γι’ αυτό δεν φοβάμαι».

Η Κελίφ, η οποία δεν έχει αγωνισθεί μετά το Παρίσι, καθώς η World Boxing την εμπόδισε να συμμετάσχει στο περυσινό τουρνουά του Αϊντχόφεν επειδή δεν είχε υποβληθεί στις πρόσφατα εφαρμοσμένες χρωμοσωμικές εξετάσεις- περιμένει γαλλική άδεια επαγγελματικής πυγμαχίας.

«Είναι το λογικό επόμενο βήμα», δήλωσε, αλλά «το ότι αγωνίζομαι επαγγελματικά δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπω τους Αγώνες του 2028. Καθόλου. Θέλω να γίνω η πρώτη Αλγερινή που θα διατηρήσει τον Ολυμπιακό της τίτλο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



