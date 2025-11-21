«Δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει και μαζεύει μανιτάρια», κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του ζευγαριού από την Έδεσσα

Σταθερή, αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του ζευγαριού από την Έδεσσα που νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια έπειτα από κατανάλωση μανιταριών.

«Είναι λίγο κρίσιμη η κατάσταση, πρέπει να γίνει η μεταφορά στην Ιταλία για μοσχεύματα. Θα πάω και εγώ ως συνοδός. Δεν ήταν από τη γιορτή ήταν από το βουνό. Άγρια μανιτάρια. Πήγε ο πατέρας μου και τα μάζεψε άγρια μανιτάρια», λέει στο MEGA ο γιος του ζευγαριού.

Εξηγώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν, ο γιος του ζευγαριού ανέφερε: «Πήγε επειδή μένουμε κοντά σε βουνό αλλά έτυχε τα μανιτάρια που μάζεψε να ήταν δηλητηριώδη».

Αναφορικά με τα συμπτώματα που είχε το ζευγάρι, ο γιος τους εξηγεί: «Εμετοί, ναυτία και ζαλάδα του έπιασαν μετά από κάποια ώρα».

Από την πλευρά της, η νύφη του 65χρονου περιέγραψε όσα συνέβησαν:

«Πήγε τα μάζεψε ο άνθρωπος. Δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει και μαζεύει μανιτάρια, αλλά αυτή τη φορά βγήκαν δηλητηριώδη. Δεν ξέρω. Ένα μανιτάρι βγήκε μαύρο. Στις τρεις τα ξημερώματα άρχισε να πονάει και στους δύο η κοιλιά. Τώρα τους μετέφεραν στο ΑΧΕΠΑ. Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, τώρα πώς έγινε, τι έγινε, έγινε το κακό».

«Δεν έχει βρεθεί ακόμα μόσχευμα»

Το ζευγάρι αναμένεται να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος στην Ιταλία. Σύμφωνα με τον υφυπουργό υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, προς το παρόν δεν έχει βρεθεί μόσχευμα, ενώ αναμένεται να μεταφερθούν σε δύο ξεχωριστά μεταμοσχευτικά κέντρα, ο σύζυγος στην Πίζα και η σύζυγος στη Ρώμη.

