Δεν μας αξίζει αυτή η πόλη

Στο πρόσωπο του τραυματισμένου συναδέλφου μας, Παναγιώτη Ρηγόπουλο, συμποσούνται τρεις ιδιότητες: του εργαζόμενου, του δημοσιογράφου, του πολίτη: Ο εργαζόμενος Ρηγόπουλος δέχεται τη μανία ομάδας, δήθεν προστατών των εργαζομένων, τη μέρα που οι εργαζόμενοι βρίσκονται στον δρόμο για τα δίκια τους.

Ο δημοσιογράφος Ρηγόπουλος πέφτει θύμα ξυλοδαρμού, την ώρα που υπηρετεί το ιερό καθήκον της ενημέρωσης.

Ο πολίτης Ρηγόπουλος προπηλακίζεται και δείρεται, ευρισκόμενος στο λάθος μέρος τη λάθος ώρα. Κι όλα τούτα στην Πάτρα, από ομάδα νταήδων, που νομίζουν ότι η πόλη τούς ανήκει.

Δεν μας αξίζει πόλη που ο πολίτης φοβάται, ο εργαζόμενος κρύβεται, ο δημοσιογράφος διώκεται.

Οσο πιο γρήγορα αντιδράσουμε, τόσο το καλύτερο για όλους μας.

