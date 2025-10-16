«Δεν με ενδιαφέρει να κερδίσω το λαχείο. Τι να τα κάνω τα λεφτά; Θέλω να έχω αυτά που θα με κάνουν να ζήσω αξιοπρεπώς», ατάκες που θα συζητηθούν από τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης παραχώρησε μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στην παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί φέτος όσο και στην επιθυμία του να συνεχίσει να ασχολείται με την τέχνη της υποκριτικής μέχρι τα βαθιά του γεράματα.

Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός, που βρέθηκε την Πέμπτη (16.10.2025) στο πλατό της εκπομπής «Στούντιο 4» ανέφερε ακόμα ότι δε θα ήθελε να έχει πολλά χρήματα. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης δήλωσε ακόμα ότι γεννήθηκε στα λίγα και είναι ολιγαρκής.

«Σε κάθε πρεμιέρα υπάρχει μία γενικότερη ανασφάλεια για το πώς θα το πάρει το κοινό. Αυτό υπάρχει ούτως ή άλλως όσο σίγουρος και αν είμαι με αυτό που έχω διασκευάσει», είπε με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» που ανεβαίνει στο θέατρο Ζίνα.

«Κάθε μέρα δίνω εξετάσεις. Πιστεύω στην εξέλιξη, δεν μένω στην πεπατημένη. Οφείλω κάθε βράδυ να κάνω αυτόν τον απολογισμό για να γίνομαι καλύτερος», παραδέχτηκε ακόμα.

«Πάνω στη σκηνή ξεχνάω τα προβλήματά μου, το θέατρο είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία. Κάνουμε ένα ταξίδι μπαίνοντας στη ζωή του άλλου», δήλωσε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

«Δεν με ενδιαφέρει να κερδίσω το λαχείο. Τι να τα κάνω τα λεφτά; Καθόλου δεν τα θέλω. Θέλω να έχω αυτά που θα με κάνουν να ζήσω αξιοπρεπώς και σας ομολογώ ότι θέλω πολύ λίγα. Έτσι κι αλλιώς γεννήθηκα στα λίγα, δεν γεννήθηκα στα πολλά. Ήρθαν και τα πολλά, ξαναήρθαν τα λίγα, θα ξαναέρθουν τα πολλά, δεν με ενδιαφέρει. Όταν ήρθαν τα πολλά τα επένδυσα στη δουλειά μου και μετά ήρθαν τα λίγα», εξομολογήθηκε ο καταξιωμένος ηθοποιός.

«Όταν ήρθαν τα πολλά τα επένδυσα στη δουλειά μου και μετά ήρθαν τα λίγα. Είναι φοβερό γιατί το απολαμβάνω. Αν έρθουν, θα επενδύσω και πάλι στη δουλειά μου και σίγουρα θα προσπαθήσω να βοηθήσω αυτούς που αγαπάω και αυτούς που θέλουνε. Πάντως δε θα θεωρήσω ότι είναι κτήμα μου, όπως κτήμα μου δεν είναι οι άνθρωποι. Μην πιστέψετε ότι θα γίνω αυτό που λένε φιλεύσπλαχνος. Γιατί δεν πιστεύω στη φιλανθρωπία, αυτό που πιστεύω είναι ότι πρέπει να ασχοληθεί το κράτος και το οποίο δεν ασχολείται. Πιστεύω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους αν το θέλουμε και χωρίς να φαινόμαστε», πρόσθεσε.

«Οι πολυτέλειες που κάνω για τον εαυτό μου είναι το καλό φαΐ. Μεγαλώνοντας μοιάζω στον πατέρα μου που ήταν λεπτός με κοιλιά. Είμαι ίδιος με εκείνον και στην ιδιοσυγκρασία», είπε ακόμα.

«Προσπαθώ να αλλάξω πράγματα στον εαυτό μου με μελέτη», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

«Έχουμε ξεχάσει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας φιλοσοφικά. Η σημερινή μαζική κουλτούρα μάς δίνει μόνο ένα κενό για να ζήσουμε», δήλωσε αργότερα ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε και για το μήνυμα της παράστασης «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ».

Αμέσως μετά ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη αγάπη που έχει για τη δουλειά του.

«Ήρθα στην Αθήνα το 1986 και από τότε δουλεύω εδώ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι εδώ και 13 χρόνια βρίσκεται στο θέατρο Ζίνα.

«Δεν είμαι άνθρωπος των ταξιδιών. Δεν ζω με τα ταξίδια, ζω με τη δουλειά μου. Μου αρέσει η δουλειά μου και θέλω να συνεχίζω και να εξασκούμαι. Έχω βρει τη δική μου “παιδική αυλή” και παίζω με τους φίλους μου και δεν τελειώνει αυτό. Δεν θέλω να σταματήσω, αλλά δε θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες γιατί αν αρρωστήσω, θα έρθει το ΕΚΑΒ θα με πάρει και θα φύγει», ανέφερε μεταξύ σοβαρού και αστείου.

Παράλληλα, στην εκπομπή προβλήθηκαν και οι πιο απολαυστικές εμφανίσεις του Βλαδίμηρου Κυριακίδη στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Σημειώνεται ότι τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», όπου πρωταγωνιστούσε για 11 σεζόν.

