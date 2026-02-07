«Δεν μου αρέσει καθόλου»: Ο Στάνκογλου “άδειασε” τον Σμαραγδή για τον «Καποδίστρια»

Η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, που βγήκε στις αίθουσες τον Δεκέμβριο, συγκαταλέγεται ήδη στις πιο εμπορικές ελληνικές παραγωγές των τελευταίων ετών, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό θεατών. Ωστόσο, η επιτυχία της δεν σημαίνει ότι δεν προκάλεσε αντιδράσεις και κριτικές, θετικές αλλά και αρνητικές, από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη, που μεταδόθηκε το πρωί του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου, ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου κλήθηκε να σχολιάσει τόσο τον σκηνοθέτη όσο και τη συγκεκριμένη ταινία.

Όπως δήλωσε, δεν έχει δει ακόμη την ταινία στον κινηματογράφο και σκοπεύει να τη δει τηλεοπτικά, ενώ εξέφρασε σαφώς την προσωπική του αισθητική απόσταση από το έργο του Σμαραγδή. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το σκηνοθετικό του ύφος δεν τον εκφράζει, σημειώνοντας πως οι ταινίες του τού θυμίζουν περισσότερο ηθογραφία, κάτι που –όπως είπε– δεν τον συναρπάζει.

Παράλληλα, τόνισε πως θεωρεί θετικό το γεγονός ότι το κοινό επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες, επισημαίνοντας όμως ότι αυτό δεν οφείλεται αποκλειστικά στον «Καποδίστρια». Κατά την άποψή του, η συζήτηση γύρω από την ταινία ενισχύθηκε και από τη δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με τη χρηματοδότησή της.

Ο ίδιος εκτίμησε ακόμη πως ένα τόσο φιλόδοξο εγχείρημα ίσως θα έπρεπε να έχει διαφορετικό προϋπολογισμό ή άλλη σκηνοθετική προσέγγιση, ξεκαθαρίζοντας ότι μιλά προσωπικά και όχι «πολιτικά ορθά».





