«Δεν μου είπε ποτέ ότι παρέσυρε 3 αυτοκίνητα και μάζεψε μια μάντρα», ο αστυνομικός που μίλησε με συνεργάτιδα του Μπισμπίκη

«Μου έδωσε να καταλάβω από τα δεδομένα που μου παρέθεσε τηλεφωνικώς ότι είχε ένα ατύχημα υλικών ζημιών, πλην όμως το ατύχημα δεν ήταν αυτό που διαπιστώθηκε ότι ήταν»

«Δεν μου είπε ποτέ ότι παρέσυρε 3 αυτοκίνητα και μάζεψε μια μάντρα», ο αστυνομικός που μίλησε με συνεργάτιδα του Μπισμπίκη
30 Σεπ. 2025 17:19
Pelop News

Σημαντικά στοιχεία και αποκαλύψεις από τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου (27.9.25), όταν χτύπησε με το θηριώδες αγροτικό όχημά του τρία παρκαρισμένα αυτοκίνητα και έναν μαντρότοιχο.

Αφέθηκε ελεύθερος ο αστυνομικός Βαγγέλης Μπαταρλής – Η υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστηρίζει ότι συνεργάτιδά του επικοινώνησε με το αστυνομικό τμήμα Φιλοθέης και ενημέρωσε για το τροχαίο που προκάλεσε ο ηθοποιός.

Το Live News έφερε στο φως της δημοσιότητας τα όσα υποστήριξε ο αστυνομικός του ΑΤ Φιλοθέης με τον οποίο επικοινώνησε η συνεργάτιδα του ηθοποιού το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ήταν απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σχεδόν 11 ώρες μετά το ατύχημα στη Φιλοθέη όταν η συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη επικοινώνησε με το ΑΤ Φιλοθέης και ζήτησε τον αξιωματικό υπηρεσίας.

«Με κάλεσε μια κυρία το Σάββατο γύρω στις 16:00 με 17:00, για να ενημερώσει για ένα τροχαίο. Μου είπε ότι είναι συνεργάτιδα του κυρίου Μπισμπίκη, Συγκεκριμένα, ότι ο κύριος Μπισμπίκης χτύπησε κατά το ξεπαρκάρισμα κάποιον και με ρώτησε ποια είναι η διαδικασία. Της εξήγησα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είτε ειδοποιούμε το 100 για να έρθει περιπολικό να καταγράψει. “Όχι, μου λέει”, “ο κ. Μπισμπίκης βιαζόταν πολύ και έφυγε”. Ωραία της λέω, αν είναι μικρή η ζημιά, μπορείτε να πείτε στον κ. Μπισμπίκη να γυρίσει, να δει την πινακίδα του οχήματος που χτύπησε και να κάνει μια φιλική δήλωση. Να μιλήσει με τον ασφαλιστή του», είπε ο αστυνομικός στο περιβάλλον του.

«Εμένα η συνεργάτιδα του κ. Μπισμπίκη δεν μου είπε ποτέ ότι παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και ότι μάζεψε δέντρα και μάντρες. Αυτά δεν μου τα είπε…», ανέφερε ο αστυνομικός και συνέχισε:

«Μου έδωσε να καταλάβω από τα δεδομένα που μου παρέθεσε τηλεφωνικώς ότι είχε ένα ατύχημα υλικών ζημιών, πλην όμως το ατύχημα δεν ήταν αυτό που διαπιστώθηκε ότι ήταν».

«Οπότε εγώ της έδωσα πληροφορίες και την κατηύθυνα βάσει των δεδομένων που μου παρέθεσε τηλεφωνικώς. Πίσω από το τηλέφωνο δεν μπορούσα να έχω γνώση του τι έγινε. Σε καμία περίπτωση δεν μου είπε τα πραγματικά γεγονότα», πρόσθεσε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο, ο φίλος του ψαροντουφεκά που βρέθηκε νεκρός στην Άνδρο
17:53 Γιατί ο Αυγενάκης έστειλε εξώδικο στον Στέφανο Κασσελάκη
17:47 Η αγωνία στα κόκκινα για τη διάσωση 53χρονου που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στη Λάρισα ΦΩΤΟ
17:43 Χωριά της Ηλείας στα ύστερα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά-Οθωμανικά χρόνια
17:41 Φόβος και τρόμος με σεισμό 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες ΒΙΝΤΕΟ
17:31 «Πέθανες, πέθανες, θα περπατάς στον δρόμο με φουστίτσα»! Χαμός στο Δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου ΒΙΝΤΕΟ
17:19 «Δεν μου είπε ποτέ ότι παρέσυρε 3 αυτοκίνητα και μάζεψε μια μάντρα», ο αστυνομικός που μίλησε με συνεργάτιδα του Μπισμπίκη
17:09 Το δυνατό μήνυμα της πρόσληψης και η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
17:06 Πάτρα: Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν έδωσε τον Διακονιάρη; Μια άρνηση που μας πάει πίσω
17:00 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέδειξε την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη μέσα από ένα μοναδικό Fam Trip με τη Δήμητρα Κοντοβά
16:48 Τελεσίγραφο Τραμπ στην Χαμάς: Σε τρεις με τέσσερις ημέρες πρέπει να απαντήσουν για το σχέδιο ειρήνευσης
16:40 Δημοσκόπηση Data Consultants: Κώστας Ρηγόπουλος, Νίκος Μοίραλης και Λευτέρης Κουσούλης σχολιάζουν τα ευρήματα
16:29 Νέος Χάρτης Ενόπλων Δυνάμεων: Οι αλλαγές της «Ατζέντα 2030» με μεταρρυθμίσεις στη θητεία και τις αποδοχές
16:21 Γαλλία: Σκοτώθηκε ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής – Έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
16:11 Πάτρα: Ξεκινούν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης του Δήμου
16:10 Πτυχιακή σε αδιέξοδο; 5 τρόποι να βρεις λύση
15:55 Αφέθηκε ελεύθερος ο αστυνομικός Βαγγέλης Μπαταρλής – Η υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσεις
15:47 Συνεδρίασε το ΔΣ του Επιμελητηρίου στην Κάτω Αχαΐα: Στενή συνεργασία με τον Δήμο για ενίσχυση της πληγείσας περιοχής
15:39 Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων
15:31 MIRACULOUS: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir στο θέατρο Πάνθεον 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ