«Δεν θα κατέβω στις επόμενες εκλογές, δεν θέλω να γίνω Πούτιν ή Μαδούρο», ο Λαπόρτα για τον προεδρικό θώκο στη Μπαρτσελόνα

Κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ που διοργάνωσε η εφημερίδα «La Vanguardia», εξήγησε την απόφασή του με κατηγορηματικό τρόπο

«Δεν θα κατέβω στις επόμενες εκλογές, δεν θέλω να γίνω Πούτιν ή Μαδούρο», ο Λαπόρτα για τον προεδρικό θώκο στη Μπαρτσελόνα
05 Δεκ. 2025 22:03
Pelop News

Στην Ισπανία ο Ζοάν Λαπόρτα επιβεβαίωσε ότι δε θα θέσει υποψηφιότητα για νέα θητεία ως πρόεδρος της Μπαρτσελόνα. Η τρέχουσα θητεία του στην ηγεσία του καταλανικού συλλόγου λήγει τον Ιούνιο του 2026, και παρόλο που το καταστατικό επιτρέπει την επανεκλογή, ο Λαπόρτα (63 ετών) αποφάσισε να αποσυρθεί.

Κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ που διοργάνωσε η εφημερίδα «La Vanguardia», ο Λαπόρτα εξήγησε την απόφασή του με κατηγορηματικό τρόπο:

«Θα μπορούσα να θέσω υποψηφιότητα εκ νέου, αλλά δε θα το κάνω. Δε θέλω να γίνω σαν τον Πούτιν ή τον Μαδούρο. Θα ήταν ανάρμοστο», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό του στις δημοκρατικές αρχές που διέπουν τον σύλλογο.

«Εκτιμώ τη δημοκρατία και το καταστατικό είναι ο ανώτατος κανόνας που διέπει τον θεσμό μας. Επιπλέον, έχω πλέον και μια κάποια ηλικία», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Η κληρονομιά των δύο θητειών
Η τρέχουσα είναι η δεύτερη θητεία του Λαπόρτα στην ηγεσία της Μπαρτσελόνα, έχοντας εκλεγεί το 2021 με 54,28% των ψήφων. Η πρώτη του περίοδος ως πρόεδρος, μεταξύ του 2003 και του 2010, ήταν μια εποχή μεγάλης αθλητικής επιτυχίας για τον σύλλογο.

Υπό την ηγεσία του, η Μπαρτσελόνα κατέκτησε πλήθος τροπαίων, συμπεριλαμβανομένων έξι τίτλων της La Liga, τριών Κυπέλλων Ισπανίας, τεσσάρων Σούπερ Καπ Ισπανίας, δύο Champions League, ενός Ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ και ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA.

Πριν από την αποχώρησή του, ο Λαπόρτα και η διοίκησή του έχουν την ευθύνη να οργανώσουν την εκλογική διαδικασία για τη διαδοχή του.

«Σκοπεύουμε να αποφασίσουμε την ημερομηνία των εκλογών στα τέλη Ιανουαρίου. Είμαστε συγκεντρωμένοι στην καθημερινή δουλειά του συλλόγου. Έχουμε το Κύπελλο Ισπανίας, τη La Liga… και θέλουμε η εκλογική διαδικασία να μη επηρεάσει την ομάδα», κατέληξε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Διατροφή: Μεγάλη προσοχή, το λάθος που εξασθενεί μυαλό και ανοσοποιητικό!
22:45 Πέθανε ο εμβληματικός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι
22:36 Γενική Συνέλευση της Κεντρική ‘Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας: Αποκέντρωση στην ανάπτυξη, ΦΩΤΟ
22:35 Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε το βραβείο ειρήνης της FIFA στην κλήρωση του Μουντιάλ 2026
22:25 Τσιάρας: «Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοικτή για συντεταγμένο διάλογο με τους αγρότες»
22:14 Κινητοποιήσεις αγροτών: Δικογραφία για τον οδηγό τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά κατά αστυνομικών στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών
22:03 «Δεν θα κατέβω στις επόμενες εκλογές, δεν θέλω να γίνω Πούτιν ή Μαδούρο», ο Λαπόρτα για τον προεδρικό θώκο στη Μπαρτσελόνα
21:51 Νέα δεδομένα με αποκαλύψεις για τους «τιμωρούς παιδόφιλων», επιθέσεις «καρμπόν» με άγριο ξυλοδαρμό 48χρονου
21:40 Η κλήρωση των Ομίλων του Μουντιάλ 2026, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
21:30 Καιρός: Οι περιοχές που παραμένουν στο «κόκκινο», που συνεχίζει να χτυπά η κακοκαιρία Byron
21:21 Λευκά τριαντάφυλλα στο τελευταίο αντίο στο 24χρονο παλικάρι, βουβός πόνος στη Μακρυνεία, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:10 Σκότωσε τον γείτονά του που προσπάθησε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα και αθωώθηκε!
20:59 Τι ακριβώς θέλει ο Προμηθέας;
20:55 Με Ατανασίεβιτς και χρώμα Πάτρας ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση του League Cup «Νίκος Σαμαράς»
20:45 Ένταση στον κόμβο της ΒΙΠΕ, ΙΧ πέρασε το μπλόκο και τραυμάτισε αγρότη
20:40 Ρούμπιο: Καταγγέλλει το πρόστιμο της ΕΕ κατά του X ως «επίθεση στον αμερικανικό λαό»!
20:29 Πατέρας και κόρη στα δικαστήρια, τη χτύπησε με γροθιά!
20:19 Αγρότες: Παραμένουν σε θέση μάχης και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα! ΒΙΝΤΕΟ
20:07 Δυνατός σεισμός ανάμεσα σε Κρήτη και Αντικύθηρα
19:54 Πάτρα: Αγρότες από τη Δ. Αχαΐα έκλεισαν την Πατρών-Πύργου στον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ.! ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ