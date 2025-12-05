«Δεν θα κατέβω στις επόμενες εκλογές, δεν θέλω να γίνω Πούτιν ή Μαδούρο», ο Λαπόρτα για τον προεδρικό θώκο στη Μπαρτσελόνα

Στην Ισπανία ο Ζοάν Λαπόρτα επιβεβαίωσε ότι δε θα θέσει υποψηφιότητα για νέα θητεία ως πρόεδρος της Μπαρτσελόνα. Η τρέχουσα θητεία του στην ηγεσία του καταλανικού συλλόγου λήγει τον Ιούνιο του 2026, και παρόλο που το καταστατικό επιτρέπει την επανεκλογή, ο Λαπόρτα (63 ετών) αποφάσισε να αποσυρθεί.

Κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ που διοργάνωσε η εφημερίδα «La Vanguardia», ο Λαπόρτα εξήγησε την απόφασή του με κατηγορηματικό τρόπο:

«Θα μπορούσα να θέσω υποψηφιότητα εκ νέου, αλλά δε θα το κάνω. Δε θέλω να γίνω σαν τον Πούτιν ή τον Μαδούρο. Θα ήταν ανάρμοστο», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό του στις δημοκρατικές αρχές που διέπουν τον σύλλογο.

«Εκτιμώ τη δημοκρατία και το καταστατικό είναι ο ανώτατος κανόνας που διέπει τον θεσμό μας. Επιπλέον, έχω πλέον και μια κάποια ηλικία», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Η κληρονομιά των δύο θητειών

Η τρέχουσα είναι η δεύτερη θητεία του Λαπόρτα στην ηγεσία της Μπαρτσελόνα, έχοντας εκλεγεί το 2021 με 54,28% των ψήφων. Η πρώτη του περίοδος ως πρόεδρος, μεταξύ του 2003 και του 2010, ήταν μια εποχή μεγάλης αθλητικής επιτυχίας για τον σύλλογο.

Υπό την ηγεσία του, η Μπαρτσελόνα κατέκτησε πλήθος τροπαίων, συμπεριλαμβανομένων έξι τίτλων της La Liga, τριών Κυπέλλων Ισπανίας, τεσσάρων Σούπερ Καπ Ισπανίας, δύο Champions League, ενός Ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ και ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA.

Πριν από την αποχώρησή του, ο Λαπόρτα και η διοίκησή του έχουν την ευθύνη να οργανώσουν την εκλογική διαδικασία για τη διαδοχή του.

«Σκοπεύουμε να αποφασίσουμε την ημερομηνία των εκλογών στα τέλη Ιανουαρίου. Είμαστε συγκεντρωμένοι στην καθημερινή δουλειά του συλλόγου. Έχουμε το Κύπελλο Ισπανίας, τη La Liga… και θέλουμε η εκλογική διαδικασία να μη επηρεάσει την ομάδα», κατέληξε.

