Δένδιας: Κλιμακώνεται το διπλωματικό επεισόδιο με τη Λιβύη – Ανακαλείται ο επιτετραμμένος στην Αθήνα

Το διπλωματικό επεισόδιο με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια και τη Λιβύη ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης (17/11) και από εκείνη τη στιγμή, φαίνεται πως κλιμακώνεται όλο και περισσότερο, με όλες τις πλευρές να δίνουν τη δική τους θέση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη, Mohammed Hammude ανέφερε, μιλώντας στο πρακτορείο «Αναντολού», πως «Η στάση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών σήμερα αποτελεί προσβολή για τον Λιβυκό λαό και την κυβέρνηση».

Ταυτόχρονα με αυτό, ανακλήθηκε ο επιτετραμμένος της Λιβύης στην Αθήνα για διαβουλεύσεις.

Τελικά, ο κ.Δένδιας πέταξε από Τρίπολη για Βεγγάζη μέσω FIR Μάλτας, συνεχίζοντας από εκεί προς τα ανατολικά μέχρι τον εναέριο χώρο της Λιβύης για μετάβαση στη Βεγγάζη.

Ανακοίνωση σχετικά με το σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο που σημειώθηκε στη Λιβύη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Νίκου Δένδια εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως σημειώνει, «η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, στην Τρίπολη, όπου είχε προγραμματιστεί να συναντήσει τον Πρόεδρο Μένφι, ματαιώθηκε καθώς το λιβυκό Υπουργείο Εξωτερικών αθέτησε τη συμφωνία που υπήρχε όσον αφορά τη μη συνάντηση με τη Λίβυα ΥΠΕΞ.

Το σκέλος της επίσκεψης στην Ανατολική Λιβύη συνεχίζει κανονικά».

«Καταδικάζουμε την πράξη αυτή και θα αναλάβουμε δράση».

Η Λιβύη από την πλευρά της, σύμφωνα με το «Libya Review», και συγκεκριμένα το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, αναφέρει πως «Νίκος Δένδιας έφτασε στην Τρίπολη αλλά αρνήθηκε να κατέβει από το αεροπλάνο και λίγο αργότερα αποφάσισε να αναχωρήσει. Η υπουργός Εξωτερικών Najla Al-Mangoush τον περίμενε για να τον υποδεχτεί».

Μάλιστα, το ΥΠΕΞ αναφέρει πως «καταδικάζουμε την πράξη αυτή και θα αναλάβουμε δράση».

