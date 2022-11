Δένδιας-Λιβύη: Καμία έγκριση για τα πλάνα πτήσης – Πέταξε για Βεγγάζη μέσω Μάλτας

Φαίνεται πως οι πολιτικές αναταράξεις συνεχίζονται για τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, ο οποίος δεν πήρε ποτέ την έγκριση στα πλάνα πτήσης, ώστε να μπορέσει να αναχωρήσει από τη Λιβύη προς Βεγγάζη.

Σύμφωνα με το το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η πλευρά της Λιβύης αρνήθηκε να εγκρίνει αυτά τα σχέδια του ελληνικού κυβερνητικού σκάφους, με αποτέλεσμα εκείνο να βρεθεί για αρκετή ώρα σε αναμονή.

Τελικά, ο κ.Δένδιας πέταξε από Τρίπολη για Βεγγάζη μέσω FIR Μάλτας, συνεχίζοντας από εκεί προς τα ανατολικά μέχρι τον εναέριο χώρο της Λιβύης για μετάβαση στη Βεγγάζη.

Φτάνοντας εκεί, ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ (Khalifa Haftar), επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), κατά τη διάρκεια της οποίας τονίστηκε η ανάγκη σταθεροποίησης της Λιβύης και φυσικά, η προώθηση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

Μάλιστα, ο στρατάρχης Χαφτάρ καταδίκασε τα τουρκολιβυκά μνημόνια, μιλώντας με σκληρά λόγια και αναφέροντας πως εάν μέχρι τον Ιανουάριο δε γίνουν εκλογές, θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω δράσεις.

Ι met with Field Marshal Khalifa Haftar, Head of Libya National Army (LNA), today in #Benghazi. Focus on the need for #Libya stabilisation & promoting peace and stability in the wider region. pic.twitter.com/Td4rQFRr2z

— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 17, 2022