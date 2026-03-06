Δένδιας: Patriot και F-16 από την Ελλάδα για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας

Στήριξη στη Βουλγαρία στον τομέα της αντιβαλλιστικής προστασίας παρέχει η Ελλάδα, μετά από σχετικό αίτημα της βουλγαρικής κυβέρνησης. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ μεταφέρεται άμεσα πυροβολαρχία αντιαεροπορικού συστήματος Patriot σε κατάλληλη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, ώστε να καλύπτει μεγάλο τμήμα της βουλγαρικής επικράτειας.

Παράλληλα, ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών F-16 θα μετασταθμεύσει σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποστολή την παροχή επιπλέον αεροπορικής κάλυψης στη γειτονική χώρα.

Αξιωματικοί στη Σόφια για τον συντονισμό

Ο κ. Δένδιας ανακοίνωσε επίσης ότι δύο ανώτεροι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας θα μεταβούν στη Σόφια, προκειμένου να ενισχύσουν τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Οι αξιωματικοί θα ενταχθούν στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, συμβάλλοντας στη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της αεράμυνας.

«Η Ελλάδα παρέχει βοήθεια μετά από αίτημα της Βουλγαρίας»

Σε δήλωσή του, μετά από νέα επικοινωνία με τον Βούλγαρο ομόλογό του Atanas Zapryanov, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι οι ελληνικές ενέργειες πραγματοποιούνται έπειτα από αίτημα της βουλγαρικής πλευράς.

«Κατόπιν σχετικού χθεσινού αιτήματος της βουλγαρικής πλευράς, είχα τη δυνατότητα να τον πληροφορήσω σήμερα ότι η Ελλάδα θα παράσχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας», ανέφερε.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι κινήσεις αυτές δεν επηρεάζουν την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας.

«Θέλω να καταστήσω σαφές ότι οι παραπάνω ενέργειες έγιναν μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον η δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας», σημείωσε.

Επίσκεψη Δένδια στη Σόφια

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας γνωστοποίησε επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφθεί τη Σόφια, ύστερα από πρόσκληση του Βούλγαρου ομολόγου του.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο κ. Δένδιας είχε αναφέρει ότι ενημέρωσε τον Atanas Zapryanov πως η Ελλάδα θα παράσχει «κάθε δυνατή βοήθεια» για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



