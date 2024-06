Δένδιας: Στη σύνοδο υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες

Στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, συμμετέχει σήμερα, Παρασκευή 14 Ιουνίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

O κ. Δένδιας με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενημέρωσε παράλληλα για την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Αρχηγείο Συμμαχικής Ναυτικής Διοίκησης του ΝΑΤΟ που ασκεί την επιχειρησιακή διοίκηση και έλεγχο στην Περιοχή Ευθύνης της Συμμαχίας και είναι ο κύριος σύμβουλος των διυπηρεσιακών Αρχηγείων σε θέματα ναυτικών επιχειρήσεων.

This morning, in London, I visited the #ΝΑΤΟ Allied Maritime Command Headquarters (HQ @NATO_MARCOM), which exercises the operational command and control in the Alliance’s Area of Responsibility and is the main advisor of the inter-service HQs on issues of naval operations.

