Δένδιας: «Θα ήταν ασυγχώρητο να γυρίσουμε την πλάτη στην Τουρκία»

«Θα ήταν ιστορικά και εθνικά ασυγχώρητο, σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία, η Ελλάδα να γυρίσει την πλάτη στην Κύπρο. Όταν λέμε ότι στεκόμαστε δίπλα στην Κύπρο, οφείλουμε να το εννοούμε και να μην αναλωνόμαστε σε ευχολόγια».

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής».

«Η ταχεία και έμπρακτη αμυντική στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί εθνική υποχρέωση. Με τις ενέργειές μας αποδείξαμε στην πράξη ότι η Κύπρος δεν «κείται μακράν». Η Κύπρος κείται πλησίον» πρόσθεσε.

«Η αποστολή των τεσσάρων μαχητικών F-16 και της πιο σύγχρονης φρεγάτας του Πολεμικού μας Ναυτικού, του «Κίμωνα», καθώς και της δεύτερης φρεγάτας «Ψαρά», η οποία φέρει και το σύστημα «Κένταυρος», αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υψώνουμε ασπίδα προστασίας πάνω από την Κύπρο, η οποία μπορεί πλέον να αισθάνεται ασφαλής. Δεσμεύομαι ότι Ελλάδα θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας και των νόμιμων κατοίκων της, καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, συντρέχοντας με κάθε διαθέσιμο μέσο στην άμυνά της και στην ασφάλεια των κατοίκων της» εξήγησε.

Αναφερόμενος στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο κ. Δένδιας απάντησε με το δημόσιο «ευχαριστώ» προς την Ελλάδα που «εκφράστηκε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ομόλογό μου, Βασίλη Πάλμα».

«Μάλιστα», συμπλήρωσε, «η άμεση κινητοποίηση της Ελλάδας λειτούργησε καταλυτικά για την ενεργοποίηση των ανακλαστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με μια σειρά χωρών να ακολουθούν τη χώρα μας στην αποστολή δυνάμεων για την προστασία της Κύπρου. Η ελληνική πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

Ο υπουργός δεν παρέλειψε να συγχαρεί το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων «που μπόρεσε, σε ελάχιστες ώρες, να ετοιμάσει την αποστολή στήριξης της Κύπρου. Ελάχιστοι στρατοί στον πλανήτη θα μπορούσαν σε ελάχιστες ώρες να οργανώσουν παρόμοια επιχείρηση. Τα αεροπλάνα και τα πλοία, να μετεγκατασταθούν σε λίγες ώρες».

Ο κ. Δένδιας ανέλυσε ότι «η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει μεγεθύνει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Για πρώτη φορά στην Ιστορία μας διεξάγουμε πέντε επιχειρήσεις εκτός συνόρων. Με γνώμονα τις αξίες που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, αναβαθμίζεται ο ρόλος της ως εγγυήτριας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, εκτός των στενών γεωγραφικών συνόρων, αλλά υπηρετώντας τα ευρωπαϊκά και ιδίως τα ελληνικά συμφέροντα».

«Αναβαθμίζεται», είπε, «ταυτόχρονα, ο ρόλος της στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ενεργός στο πεδίο σύμμαχος. Είναι αυτονόητο ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας που παρέχει η συμμετοχή σε διμερή, τριμερή ή πολυμερή σχήματα και οργανισμούς προϋποθέτουν ενεργή δράση στο πεδίο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο εδραιώνεται και ενισχύεται ουσιαστικά η γεωστρατηγική θέση της χώρας. Στην εποχή των ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων, η Ελλάδα δηλώνει παρούσα. Η εποχή της μυωπικής θεώρησης των πραγμάτων έχει, άλλωστε, παρέλθει ανεπιστρεπτί».

Ξεκαθάρισε, δε, ότι «δεν υφίσταται συμμετοχή ή εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Ιστορικά, η Ελλάδα μετέχει σε ειρηνευτικές αποστολές».

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Γάζας, ο κ. Δένδιας δήλωσε: «Ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στηρίξαμε το αμερικανικό σχέδιο, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε έναν συντονισμό και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας στον ανθρωπιστικό τομέα, καθώς και στην ανοικοδόμηση και την ανασυγκρότηση. Πρόκειται για μια «ιστορική ευκαιρία» ώστε να καταστεί βιώσιμη η εκεχειρία σε μια πολύπαθη περιοχή και να βοηθηθεί ο Παλαιστινιακός λαός».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο εκδήλωσης τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη και εάν η Σούδα ή άλλες υποδομές θα μπορούσαν να είναι στόχοι, ο κ. Δένδιας τόνισε: «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά με απόλυτη σοβαρότητα και με υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Σε ό,τι αφορά την προστασία κρίσιμων υποδομών, έχουν ληφθεί κατά το δυνατόν όλα τα αναγκαία μέτρα, σε πλήρη συντονισμό με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας. Η Σούδα, όπως κι άλλες κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές της χώρας μας, είναι προστατευμένες από ενδεχόμενα χτυπήματα από την κρίση στη Μέση Ανατολή. ‘Αλλωστε, η Ελλάδα βρίσκεται στα απώτατα όρια της εμβέλειας των ιρανικών όπλων. Παράλληλα, έχουμε φροντίσει να υπάρχει και στην Κάρπαθο αντιαεροπορική πυροβολαρχία, ενώ υπάρχουν ελληνικά πλοία, τα οποία έχουν δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, έχουμε αποφασίσει να παράσχουμε βοήθεια και αντιβαλλιστική κάλυψη στη φίλη Βουλγαρία έπειτα από αίτημά της».

Για τη σχέση Ελλάδας – Τουρκίας, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Οι συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία δύο χρόνια τείνουν να επαναδιαμορφώσουν συνολικά το γεωπολιτικό σκηνικό. Δεν είναι ούτε δέον ούτε χρήσιμο να βλέπουμε τα πάντα υπό το πρίσμα του διπόλου των σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας. Ούτε η Ελλάδα να κάνει επιλογές υπό την επιρροή «αντιτουρκικής» προσέγγισης. Η Ελλάδα έχει σαφή ευρωπαϊκή και δυτικοευρωπαϊκή δημοκρατική προσέγγιση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το χριστιανικό στοιχείο και άξονα φιλικών σχέσεων με Ισραήλ – Αίγυπτο – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Σαουδική Αραβία, λοιπές χώρες του Κόλπου και την Ινδία. Η Τουρκία έχει επιλέξει άλλη, ισλαμοκεντρική προσέγγιση».

