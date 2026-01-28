Δένδιας – Vautrin στη φρεγάτα «Κίμων»: Στο επίκεντρο η εμβάθυνση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας

Συνάντηση με τη Γαλλίδα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Catherine Vautrin θα πραγματοποιήσει αύριο, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Η υποδοχή της Γαλλίδας υπουργού έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί και θα ακολουθήσει συνάντηση των δύο υπουργών επί της πρώτης ελληνικής φρεγάτας τύπου FDI-HN («Belh@rra») «Κίμων». Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο, ενώ ο κ. Δένδιας θα παραθέσει γεύμα εργασίας στην ομόλογό του.

Στην ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνεται η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας, με έμφαση στην ανανέωση της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την Άμυνα και την Ασφάλεια. Επίσης, θα συζητηθούν ζητήματα συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία, με έμφαση στην καινοτομία, τα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και θέματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της ελληνογαλλικής στρατηγικής σχέσης.

