Δέσμευση λογαριασμών σε 12 ακόμη αγρότες για παράνομες επιδοτήσεις

Σε νέα φάση περνά η έρευνα για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, με τις Αρχές να προχωρούν στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών ακόμη 12 αγροτών.

Δέσμευση λογαριασμών σε 12 ακόμη αγρότες για παράνομες επιδοτήσεις
19 Ιαν. 2026 14:39
Pelop News

Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών 12 ακόμη αγροτών προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για περιπτώσεις παράνομων επιδοτήσεων στον αγροτικό τομέα.

Οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις έγιναν έπειτα από τον εντοπισμό στοιχείων που συνδέουν τους αγρότες με αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση όλων των περιπτώσεων παράνομων πληρωμών.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης με εκπροσώπους αγροτών, οι οποίοι έως πρόσφατα εμφανίζονταν αρνητικοί στη συμμετοχή σε διάλογο με την κυβέρνηση, σε μια χρονική συγκυρία όπου οι εξελίξεις γύρω από τις επιδοτήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:47 Αφγανιστάν: Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς
15:33 Κανελλόπουλος: «Να εκμεταλλευτούμε το κενό διάστημα»
15:24 Οριστική Αποτρίχωση: Γιατί ο Χειμώνας Είναι η Ιδανική Εποχή για να Ξεκινήσετε
15:16 Μαύρος Ιανουάριος: Η 20ή Ιανουαρίου του Αζερμπαϊτζάν και η διαχρονική της κληρονομιά
15:08 Κοπή πίτας 2026 από τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Πατρών στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο
15:07 42 νέα έργα ύδρευσης ύψους 75,5 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας – Αναλυτικός πίνακας
15:02 Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
14:55 Κασσελάκης: «Η Ελλάδα είναι έτοιμη για πρωθυπουργό που δεν την προδίδει – και ας είναι gay» ΒΙΝΤΕΟ
14:48 Δήμος Ήλιδας: Ολοκληρώθηκε η ανάληψη καθηκόντων των νέων Αντιδημάρχων – Στόχος η συνέχεια και η αναβάθμιση του δημοτικού έργου
14:39 Δέσμευση λογαριασμών σε 12 ακόμη αγρότες για παράνομες επιδοτήσεις
14:34 Ολοκληρώθηκε η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης στη Μητρόπολη Αθηνών – Ποιοι έδωσαν το παρών
14:30 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Με ευχές για δημιουργική χρονιά η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας ΦΩΤΟ
14:24 Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο εισαγγελέας ζητά διευκρινίσεις από τον καταγγέλλοντα
14:17 Σε συλλόγους και φορείς της πόλης ο Δήμαρχος Πατρέων και η Δημοτική Αρχή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
14:06 Πάτρα: Στρατηγικός ρόλος στον σχεδιασμό νέων ακτοπλοϊκών συνδέσεων με την Αίγυπτο -Σύμφωνο συνεργασίας ΟΛΠΑ με Pan Marine
14:00 Οδοντωτός: «Εμάς κανείς δεν μας υπολογίζει;»: Κραυγή αγωνίας του προέδρου του Διακοπτού
13:58 Νίκος Καντερές: Παγετός, βροχές και λίγα χιόνια – Πώς εξελίσσεται ο καιρός έως το τέλος Ιανουαρίου
13:53 Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: «Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε σε όλα – Να μπει τέλος σε μια περίοδο έντασης»
13:47 Νατάσα Τραγουστή: Υποστολή σημαίας μετά από 20 δημιουργικά χρόνια στο Πατρινό Καρναβάλι
13:40 Φλόριντα: Τρεις τουρίστες νεκροί από πυροβολισμούς κοντά στο Disney World ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ