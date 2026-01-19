Δέσμευση λογαριασμών σε 12 ακόμη αγρότες για παράνομες επιδοτήσεις

Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών 12 ακόμη αγροτών προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για περιπτώσεις παράνομων επιδοτήσεων στον αγροτικό τομέα.

Οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις έγιναν έπειτα από τον εντοπισμό στοιχείων που συνδέουν τους αγρότες με αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση όλων των περιπτώσεων παράνομων πληρωμών.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης με εκπροσώπους αγροτών, οι οποίοι έως πρόσφατα εμφανίζονταν αρνητικοί στη συμμετοχή σε διάλογο με την κυβέρνηση, σε μια χρονική συγκυρία όπου οι εξελίξεις γύρω από τις επιδοτήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

