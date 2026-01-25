Δέσποινα Βανδή για Νότη Σφακιανάκη: Δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει

Για το τέλος της συνεργασίας της με τον Νότη Σφακιανάκη, πριν καν ανέβουν στη σκηνή, λόγω της αντίθεσής της στις απόψεις του για τους μετανάστες, μίλησε η Δέσποινα Βανδή. Αν και με την απόφασή της δυσκολεύτηκε οικονομικά, δεν μετάνιωσε ποτέ.

Καλεσμένη στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ», το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, η Δέσποινα Βανδή είπε: «Έχω κάνει όμορφες συνεργασίες έχω κάνει και δύσκολες. Η κόκκινη γραμμή, ως στάση ζωής και δεν έχει να κάνει μόνο με το τραγούδι – η μεγαλύτερη αξία έχει να κάνει με τον σεβασμό και εκεί μπορεί να μπει κόκκινη γραμμή. Όταν αισθανθώ ότι κάποιος δεν σέβεται. Αυτό προσπάθησα να περάσω και στα παιδιά μου. Ο σεβασμός είναι η μεγαλύτερη αξία και ο σεβασμός περιέχει και την αγάπη. Η αγάπη δεν περιέχει τον σεβασμό. Όταν αποχώρησα από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη, μου κόστισε οικονομικά, ήμουν στριμωγμένη, αλλά σήμερα θα το ξαναέκανα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει πίσω από την κλειστή πόρτα ενός σπιτιού. Ήταν μια απόφαση που ούτε καν μπορούσα να την διαπραγματευτώ για κανέναν λόγο. Στη ζωή καλείσαι κάποια στιγμή να πάρεις θέση, δεν γίνεται να τα έχεις όλα. Πήρα θέση και δεν τη μετάνιωσα ποτέ. Εκτιμώ πάρα πολύ καλλιτεχνικά τον Νότη, τα τραγούδια που έχει πει είναι απίστευτα. Καλλιτεχνικά είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη δισκογραφία. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου λείπει, στο τέλος της ημέρας κανείς δεν θα λείψει από κανέναν. Θέση θα έπαιρνα ξανά και θα ήταν ίδια. Ο καθένας είναι ελεύθερος να τοποθετηθεί όπως θέλει, αλλά δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ, ήταν μεγάλη η αντιπαράθεση που είχαμε».

Στην ίδια συνέντευξη δήλωσε ευγνώμων για την παρουσία του Βασίλη Μπισμπίκη στο πλευρό της. Η τραγουδίστρια ανέφερε πως το συναίσθημα που της γέννησε η σχέση τους ήταν χαρά, την οποία, όπως είπε, δικαιούνταν. Παράλληλα, απέρριψε το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου ως κάτι που τη νοιάζει, υπογραμμίζοντας ότι αυτό που αναζητούσε ήταν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Πιο αναλυτικά, εξομολογήθηκε: «Δεν είδα κάτι στον Βασίλη, ένιωσα. Ένιωσα χαρά. Και τη χρωστούσα στον εαυτό μου αυτή τη χαρά. Οπότε είπα να μου τη δώσω. Δεν θέλω να τα μοιραστώ αυτά με τον κόσμο. Δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Να σου πω την αλήθεια. Δεν δίνω σημασία στα πράγματα που ειπώνονται. Δίνω σημασία στη ζωή μου, στους ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπάνε. Αυτό με ενδιαφέρει. Εγώ την ξέρω την αλήθεια μου. Δεν θα μου την αλλάξει κάποιος εκεί έξω. Ας την μουτζουρώσει όσο θέλει, ας την μουτζουρώσει, ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν με αφορά. Τι ακριβώς έχει να φέρει ένας δεύτερος γάμος; Δεν είναι κάτι το οποίο με απασχολεί καθόλου. Τα παιδιά μας τα ‘χουμε κάνει. Μια δεύτερη ευκαιρία ήθελα στη ζωή και ήρθε. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό».

Δηλώνοντας πως τίποτα δεν έρχεται τυχαία στη ζώη, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη σχέση της με τον ηθοποιό: «Στα 50 δεν είναι εύκολο να αφεθείς. Φιλτράρεις πάρα πολλά πράγματα και κυρίως όταν έχεις παιδιά. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο σε ταρακουνάει. Εγώ συνειδητοποίησα επί της ουσίας ότι συμβαίνει για πολλούς λόγους. Δεν συμβαίνει τίποτα ποτέ από μόνο του. Δεν έρχεται έτσι. Αλλά… είμαι ευγνώμων που ήρθε. Γιατί όλα γίνανε πολύ καλύτερα στη ζωή μου. Αλλιώς είναι να ερωτεύεσαι στα 20, αλλιώς στα 16, αλλιώς στα 36 και αλλιώς όταν έχεις και δύο παιδιά. Και είσαι παντρεμένος φυσικά. Όσο σε απογειώνει, τόσο σε τρομάζει κιόλας. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το προσπερνάμε. Θα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εικόνα της, ξεκαθαρίζοντας πως ντύνεται και θα ντύνεται, όπως εκείνη θέλει, χωρίς να νιώθει την ανάγκη να απολογηθεί σε κανέναν. Όπως είπε: «Θα ντυθώ όπως μου αρέσει εκείνη τη στιγμή να ντυθώ. Δεν έχει να κάνει με το πώς μου αρέσει να εκφράζομαι, γιατί η σκηνή είναι ένας ρόλος. Τα ρούχα είναι σαν σκηνικό. Εγώ έτσι πάντοτε τα αντιμετώπιζα. Και ντύνομαι αναλόγως με το πώς θέλω να ντυθώ και να εκφραστώ. Φοβερά σεξιστικό όλο το πέσιμο αυτό του ότι γιατί ντύνεται έτσι ή οτιδήποτε. Ντύνομαι όπως γουστάρω να ντύνομαι. Και δεν θα απολογηθώ σε κανέναν. Αν έτσι με νοιάζει και έτσι θέλω να εκφραστώ εκείνη την ώρα, θα το κάνω».

Η τραγουδίστρια συνέχεισε λέγοντας ότι οι άντρες δεν αντιμετωπίζονται κατά αυτόν τον τρόπο: «Στους άντρες, ας πούμε αναλόγως, δεν υπάρχει όλο αυτό το πράγμα, το ηλικιακό. Δεν θα κράξει ποτέ κανένας έναν άντρα που μπορεί να τα ‘φτιαχνε με μία που είναι 20-30 χρόνια μικρότερη, θα το πουν και μάγκα. Δεν θα τον κράξει για άλλα πράγματα. Οι γυναίκες έχουμε την τάση να κρίνουμε, να είμαστε πολύ αυστηρές… να είμαστε επικριτικές με τις άλλες γυναίκες».

«Δεν σε κάνει κυρία το να βάζεις μία φούστα αυτή τη στιγμή μέχρι το γόνατο. Είναι στάση ζωής. Είναι τρόπος που σκέφτεσαι, είναι πώς αντιμετωπίζεις τον σύντροφο, τον φίλο σου, τον συνάδελφό σου… Εγώ θα έλεγα καλύτερα να κοιτάζουμε τις ζωές μας. Καλύτερα να νοιαζόμαστε για το πώς εμείς οι ίδιοι θα γίνουμε καλύτεροι ως άνθρωποι και στο στενό μας οικογενειακό περιβάλλον και ευρύτερα στο κοινωνικό», συμπλήρωσε.

