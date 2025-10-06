Δέσποινα Βανδή: «Περάσαμε δύσκολη εβδομάδα» – Το μήνυμά της μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη ΒΙΝΤΕΟ

Η Δέσποινα Βανδή μπορεί να μην έχει προχωρήσει σε καμία δημόσια δήλωση για το τροχαίο ατύχημα του Βασίλη Μπισμπίκη στη Φιλοθέη, όμως έδωσε το δικό της στίγμα μέσα από τη σκηνή. Το βράδυ της Παρασκευής, στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη, η γνωστή τραγουδίστρια απευθύνθηκε με συγκίνηση στους θαμώνες, ζητώντας την εμψύχωσή τους.

Όπως αποκάλυψε η Φωτεινή Πετρογιάννη μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, στην έναρξη του προγράμματος η Δέσποινα είπε: «Θέλω να με εμψυχώσετε. Έχω ανάγκη την καλή σας ενέργεια, διότι έχω περάσει δύσκολη εβδομάδα».

Λίγο αργότερα, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Πανσέληνος», πρόσθεσε με νόημα: «Δεν είναι πολύ καλή η πανσέληνός μου αυτή την περίοδο».

Η φράση της ερμηνεύτηκε από πολλούς ως μια έμμεση αναφορά στα γεγονότα των τελευταίων ημερών, μετά το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης. Παρότι η ίδια επιλέγει τη σιωπή, το κοινό της τη χειροκρότησε θερμά, ανταποδίδοντας την ευαισθησία και τη δύναμη που τόσα χρόνια μεταδίδει από τη σκηνή.





