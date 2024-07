Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων χτύπησαν με drone οι Χούθι

Οι Χούθι στοχοποίησαν, εξαπολύοντας βαλλιστικούς πυραύλους, εναέρια και ναυτικά drones, τρία εμπορικά πλοία, δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν καύσιμα, δυο από τα οποία πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα και το τρίτο στη Μεσόγειο, ανακοίνωσε το ένοπλο κίνημα της Υεμένης, με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να επιβεβαιώνουν τις δύο από τις επιθέσεις.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι για στρατιωτικά ζητήματα Γιαχία Σάρια ανέφερε χθες Δευτέρα αργά το βράδυ πως οι «επιχειρήσεις» τους διεξήχθησαν σε αντίποινα για τον ισραηλινό βομβαρδισμό του Σαββάτου στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας – στον οποίο έχασαν τη ζωή τους πάνω από 90 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 300 και πλέον, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος Σάρια ανέφερε χθες βράδυ πως τα δύο πλοία που μπήκαν στο στόχαστρο είναι τα Bentley I, δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει πετρέλαιο υπό σημαία Παναμά, καθώς και το Chios Lion, δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Λιβερίας που επίσης μεταφέρει πετρέλαιο, στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος έγινε επίσης, «σε συνεργασία με την οργάνωση Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», το Olvia, δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Κύπρου, που πλέει στη Μεσόγειο. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τονίζει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει πως έγινε η τρίτη επίθεση με ανεξάρτητο τρόπο.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω X τις δύο από τις επιθέσεις των Χούθι, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί ναυτικών, όμως το Chios Lion -το διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή εταιρία- υπέστη «ζημιά» από τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV), χωρίς πάντως το πλήρωμά του να ζητήσει βοήθεια.

July 15 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed five Iranian-backed Houthi uncrewed aerial vehicles (UAV), three over the Red Sea and two over Houthi-controlled areas of Yemen.

It was determined these… pic.twitter.com/74c1z68ScF

— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2024