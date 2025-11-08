Διαδικτυακή μετάδοση στο παιχνίδι της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με τη Ν. Κηφισιά

Διαδικτυακά θα μεταδοθεί το παιχνίδι που θα παίξει σήμερα (9/11/2025) η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με τη Ν. Κηφισιά στην Αθήνα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της National League 1.

Ένα παιχνίδι, στο οποίο η ομάδα της Πάτρας θα προσπαθήσει να πάρει την πρώτη της νίκη εκτός έδρας στο φετινό πρωτάθλημα και παράλληλα να δώσει μεγαλύτερη αξία στην πρόσφατη νίκη-θρίαμβο επί του Απόλλωνα.

Το παιχνίδι μπορείτε να το παρακολουθήσετε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=cgxt9ajGrXs

