Διακρίσεις για τον ΑΣ Προαστείου στο Πανελλήνιο σχολικό τοξοβολίας

Μεγάλη χαρά και τιμή για τον Αθλητικό Σύλλογο Προαστείου , οι επιτυχίες των

συμμετεχόντων αθλητών , στο πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα τοξοβολίας 2026 που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες στην Λιβαδειά.

Η αθλήτρια Δήμητρα Καλαβριζιώτη κατέκτησε την πρώτη θέση και το κύπελλο, στο τόξο ΒareΒow, λαμβάνοντας και την μέγιστη μοριοδότηση. Η Μαρίνα Μηλιώνη για λίγο έχασε την τρίτη θέση, παραμένοντας τέταρτη έχοντας κάνει μια δυνατή προσπάθεια και ο Γιώργος Βλάχος αγωνίστηκε χωρίς να ολοκληρωθεί ο αγώνας του, λόγω αεροπορικού ταξιδιού.

Ο ΑΣΠ με ανακοίνωση του συγχαίρει και ευχαριστεί όσους συμμετείχαν σε αυτή την επιτυχία και εύχεται καλή πρόοδο στους αγωνιζομένους μαθητές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



