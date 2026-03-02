Διακρίσεις για τον ΑΣ Προαστείου στο Πανελλήνιο σχολικό τοξοβολίας
Μεγάλη χαρά και τιμή για τον Αθλητικό Σύλλογο Προαστείου , οι επιτυχίες των
συμμετεχόντων αθλητών , στο πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα τοξοβολίας 2026 που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες στην Λιβαδειά.
Η αθλήτρια Δήμητρα Καλαβριζιώτη κατέκτησε την πρώτη θέση και το κύπελλο, στο τόξο ΒareΒow, λαμβάνοντας και την μέγιστη μοριοδότηση. Η Μαρίνα Μηλιώνη για λίγο έχασε την τρίτη θέση, παραμένοντας τέταρτη έχοντας κάνει μια δυνατή προσπάθεια και ο Γιώργος Βλάχος αγωνίστηκε χωρίς να ολοκληρωθεί ο αγώνας του, λόγω αεροπορικού ταξιδιού.
Ο ΑΣΠ με ανακοίνωση του συγχαίρει και ευχαριστεί όσους συμμετείχαν σε αυτή την επιτυχία και εύχεται καλή πρόοδο στους αγωνιζομένους μαθητές.
