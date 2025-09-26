Διάψευση ΟΣΕ σε δημοσίευμα περί «μισθού 9.000 ευρώ» – «Απολύτως ψευδείς οι ισχυρισμοί»

26 Σεπ. 2025 15:40
Με αφορμή παραπλανητικό δημοσίευμα εφημερίδας με τίτλο «Μισθό 9.000 έδωσε στον εαυτό του ο επικεφαλής του ΟΣΕ», ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία διαψεύδει κατηγορηματικά τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός διευκρινίζει ότι:

Ο ισχυρισμός πως ο Διευθύνων Σύμβουλος «όρισε μόνος του» τις αποδοχές του είναι απολύτως ψευδής, καθώς αυτές καθορίζονται αποκλειστικά από το νόμο (άρθρο 7ΣΤ του Ν. 5167/2024, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 5220/2025). Το ανώτατο καθαρό όριο αντιστοιχεί σε περίπου 4.900 ευρώ μηνιαίως.

Οι αναφορές περί «βολέματος» συγγενικού προσώπου είναι ανακριβείς και προσβλητικές. Όπως σημειώνεται, η σύζυγος του Διευθύνοντος εργάζεται από το 2024 ως αρχιτέκτονας σε ιδιωτική εταιρεία κτηριακών κατασκευών, η οποία δεν έχει καμία σχέση με σιδηροδρομικά έργα και δεν έχει συνάψει ποτέ σύμβαση με τον ΟΣΕ ή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο ΟΣΕ καταδικάζει πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, παραβιάζουν τη δημοσιογραφική δεοντολογία και εργαλειοποιούν την τραγωδία των Τεμπών για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι ο Πρόεδρος του ΟΣΕ δεν αμείβεται από τον Οργανισμό, λόγω της ακαδημαϊκής του ιδιότητας.

Ο ΟΣΕ καλεί όλα τα μέσα που δημοσίευσαν ή αναδημοσίευσαν το συγκεκριμένο άρθρο (το pelop.gr δεν το έπραξε) να προχωρήσουν στη δημοσίευση της απάντησής του, όπως προβλέπει η υποχρέωση αντικειμενικής και έντιμης ενημέρωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΣΕ:

Με αφορμή παραπλανητικό δημοσίευμα εφημερίδας με τίτλο «Μισθό 9.000 έδωσε στον εαυτό του ο επικεφαλής του ΟΣΕ», ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος απέστειλε απάντηση που διαψεύδει κατηγορηματικά τους σχετικούς ισχυρισμούς και ζητά την δημοσίευση της για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι:

  • Ο ισχυρισμός ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος «όρισε μόνος του» τις αποδοχές του είναι απολύτως ψευδής. Οι αποδοχές καθορίζονται αποκλειστικά από το νόμο (άρθρο 7ΣΤ του Ν. 5167/2024, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 5220/2025) και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου· το ανώτατο καθαρό όριο αντιστοιχεί σε περίπου 4.900 ευρώ μηνιαίως.
  • Οι αναφορές περί «βολέματος» συγγενικού προσώπου σε εταιρεία που δήθεν λαμβάνει σιδηροδρομικά έργα είναι απολύτως ανακριβείς και προσβλητικές. Η σύζυγος του Διευθύνοντος εργάζεται ως αρχιτέκτονας (από το 2024) σε ιδιωτική εταιρεία κτηριακών κατασκευών που δεν έχει καμία σχέση με σιδηροδρομικά έργα και δεν έχει συνάψει ποτέ σύμβαση με τον ΟΣΕ ή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
  • Καταδικάζονται πρακτικές που παραβιάζουν τη δημοσιογραφική δεοντολογία και εργαλειοποιούν την τραγωδία των Τεμπών για δημιουργία εντυπώσεων.

Επιπρόσθετα σε ότι, αφορά τον Πρόεδρο του ΟΣΕ, δηλώνεται κατηγορηματικά ότι δεν αμείβεται από τον Οργανισμό λόγω της Ακαδημαϊκής του ιδιότητας.

Ο ΟΣΕ καλεί όσους έχουν δημοσιεύσει ή αναδημοσιεύσει το συγκεκριμένο παραπλανητικό άρθρο, να δημοσιεύσουν αυτούσια την απάντηση, όπως επιβάλλει η υποχρέωση αντικειμενικής και έντιμης ενημέρωσης.
