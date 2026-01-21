Διάρρηξη σε κατάστημα ψιλικών στον Βόλο: ΒΙΝΤΕΟ δείχνει τους δράστες να τα «σηκώνουν» όλα

Διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε κατάστημα ψιλικών σε περιοχή του Βόλος, με τη δράση των δραστών να καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο, το οποίο προβλήθηκε από την ΕΡΤ, εμφανίζονται δύο άτομα να εισέρχονται στο κατάστημα φορώντας κράνη, γάντια και full face, προκειμένου να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους.

Οι δράστες σπάνε δύο πόρτες με λοστό για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του καταστήματος και στη συνέχεια αρχίζουν να αφαιρούν χρήματα και προϊόντα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στόχος τους ήταν κυρίως ποτά, ενώ η συνολική ζημιά που προκλήθηκε ξεπερνά τις 2.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την τέταρτη διάρρηξη στο ίδιο κατάστημα μέσα σε διάστημα δύο ετών, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στον ιδιοκτήτη και στην τοπική κοινωνία.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αστυνομικές αρχές.





