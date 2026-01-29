Διάρρηξη του ΚΤΕΛ Καλαμάτας με ...ποδήλατα! ΦΩΤΟ

Διάρρηξη στο ΚΤΕΛ Καλαμάτας, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, με τέσσερις δράστες να εισβάλλουν στο κτίριο με ποδήλατα και έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Οι δράστες αρχικά προσπάθησαν να μπουν από διάφορες εισόδους στα ΚΤΕΛ και τελικά εισέβαλλαν σπάζοντας κάγκελα και ένα παράθυρο.

Προκειμένου να αποφύγουν τον συναγερμό, άρχισαν να έρπονται στον χώρο και αφού έψαξαν όλα τα γραφεία, απέσπασαν το ποσό των 200 ευρώ.

Οι έρευνες των Αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ενώ στο «τραπέζι» βρίσκεται το ενδεχόμενο οι δράστες να ήταν πρώην υπάλληλοι των ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



