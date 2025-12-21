Διάσωση 212 αλλοδαπών και σύλληψη διακινητή σε νέες επιχειρήσεις νότια της Κρήτης

21 Δεκ. 2025 12:26
Σε σειρά επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν χθες και σήμερα, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 212 αλλοδαποί σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης.

Απογευματινές ώρες χθες, μετά από ενημέρωση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, πλοίο της Frontex εντόπισε λέμβο σε δυσχερή θέση νότια των Καλών Λιμένων. Περισυνέλεξε 36 αλλοδαπούς (34 άνδρες και 2 ανήλικους), οι οποίοι μεταφέρθηκαν αρχικά στον Κόκκινο Πύργο και στη συνέχεια, με συνοδεία Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Οι διασωθέντες ανέφεραν ότι αναχώρησαν στις 18 Δεκεμβρίου 2025 από την περιοχή Μουσαΐντ της Λιβύης, καταβάλλοντας από 12.000 έως 13.000 δηνάρια Λιβύης ο καθένας. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου συνελήφθη 29χρονος υπήκοος Νότιου Σουδάν, ως διακινητής, για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση και έκθεση.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 41 αλλοδαποί νότια της Γαύδου, καθώς και άλλοι 76 στην ίδια περιοχή. Επιπλέον, 60 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στην Ιεράπετρα.

Οι Λιμενικές Αρχές Ιεράπετρας, Καλών Λιμένων και Κόκκινου Πύργου συντόνισαν τις επιχειρήσεις.

Διάσωση 212 αλλοδαπών και σύλληψη διακινητή σε νέες επιχειρήσεις νότια της Κρήτης
