Έσωσαν 10 παπάκια από φρεάτιο στην Αγγλία – Η συγκινητική επανένωση με τη μητέρα τους

Η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος, καθώς τα δέκα μικρά παπάκια βγήκαν σώα από το φρεάτιο και επέστρεψαν μαζί με τη μητέρα τους στο φυσικό τους περιβάλλον.

15 Απρ. 2026 9:43
Pelop News

Σε μια ιδιαίτερη επιχείρηση διάσωσης παπιών στην Αγγλία κλήθηκαν αστυνομικοί στο Ρέντινγκ, όταν δέκα μικρά παπάκια εγκλωβίστηκαν σε φρεάτιο αποχέτευσης σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Μαρτίου, με τη μητέρα πάπια να κινείται ανήσυχη γύρω από το σημείο, καθώς τα μικρά της είχαν πέσει μέσα στο φρεάτιο και δεν μπορούσαν να βγουν.

Περαστικοί που κατάλαβαν τι είχε συμβεί ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές και στο σημείο στήθηκε επιχείρηση για να βγουν τα παπάκια με ασφάλεια.

Με προσεκτικούς χειρισμούς, οι αστυνομικοί κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και τα δέκα παπάκια, τα οποία λίγο αργότερα επανενώθηκαν με τη μητέρα τους, μπροστά στα μάτια όσων παρακολουθούσαν με αγωνία την προσπάθεια.

Η εικόνα της επανένωσης προκάλεσε ανακούφιση και συγκίνηση, καθώς η μικρή οικογένεια βγήκε σώα από την περιπέτεια.

Στη συνέχεια, τα παπάκια και η μητέρα τους μεταφέρθηκαν με ασφάλεια και αφέθηκαν ελεύθερα στον ποταμό Τάμεση, επιστρέφοντας στο φυσικό τους περιβάλλον.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

