Ένας 14χρονος συνελήφθη στη Σουηδία, αφού φέρεται να έκλεψε αστικό λεωφορείο στη Νορβηγία και να οδήγησε μόνος του περίπου 200 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τη νορβηγική αστυνομία, το λεωφορείο ανήκε σε εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών της Νορβηγίας και εκλάπη από το Βέστμπι, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Όσλο.

Το λεωφορείο εντοπίστηκε μέσω δορυφόρου

Η εταιρεία ενημέρωσε την αστυνομία νωρίς το πρωί της Τρίτης, μόλις αντιλήφθηκε την κλοπή.

Το όχημα εντοπίστηκε στη γειτονική Σουηδία με τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας. Λίγο αργότερα, η σουηδική αστυνομία συνέλαβε τον ανήλικο κοντά στη νοτιοδυτική πόλη Γκέτεμποργκ.

Άγνωστο το κίνητρο του 14χρονου

Ο αστυνομικός που διεξάγει την έρευνα, Ρούνε Ισάκσεν, δήλωσε στον νορβηγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK ότι ο 14χρονος έκανε μόνος του όλη τη διαδρομή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιο ήταν το κίνητρο του εφήβου.

Νορβηγοί αξιωματούχοι της κοινωνικής πρόνοιας νέων βρίσκονται καθ’ οδόν για να τον παραλάβουν από τη Σουηδία.

