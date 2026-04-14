14χρονος έκλεψε λεωφορείο στη Νορβηγία και οδήγησε 200 χιλιόμετρα μέχρι τη Σουηδία

Ο ανήλικος έκλεψε το λεωφορείο στο Βέστμπι, νότια του Όσλο, και εντοπίστηκε από τη σουηδική αστυνομία κοντά στο Γκέτεμποργκ.

14 Απρ. 2026 18:29
Ένας 14χρονος συνελήφθη στη Σουηδία, αφού φέρεται να έκλεψε αστικό λεωφορείο στη Νορβηγία και να οδήγησε μόνος του περίπου 200 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τη νορβηγική αστυνομία, το λεωφορείο ανήκε σε εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών της Νορβηγίας και εκλάπη από το Βέστμπι, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Όσλο.

Το λεωφορείο εντοπίστηκε μέσω δορυφόρου

Η εταιρεία ενημέρωσε την αστυνομία νωρίς το πρωί της Τρίτης, μόλις αντιλήφθηκε την κλοπή.

Το όχημα εντοπίστηκε στη γειτονική Σουηδία με τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας. Λίγο αργότερα, η σουηδική αστυνομία συνέλαβε τον ανήλικο κοντά στη νοτιοδυτική πόλη Γκέτεμποργκ.

Άγνωστο το κίνητρο του 14χρονου

Ο αστυνομικός που διεξάγει την έρευνα, Ρούνε Ισάκσεν, δήλωσε στον νορβηγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK ότι ο 14χρονος έκανε μόνος του όλη τη διαδρομή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιο ήταν το κίνητρο του εφήβου.

Νορβηγοί αξιωματούχοι της κοινωνικής πρόνοιας νέων βρίσκονται καθ’ οδόν για να τον παραλάβουν από τη Σουηδία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:41 Ακίνητα: Ποια λάθη στο Κτηματολόγιο απειλούν μεταβιβάσεις και άδειες
18:38 Το νέο format της EuroLeague, πόσες ομάδες θα συμμετάσχουν τη σεζόν 2026-27
18:29 14χρονος έκλεψε λεωφορείο στη Νορβηγία και οδήγησε 200 χιλιόμετρα μέχρι τη Σουηδία
18:26 Πέθανε ο εμβληματικός Ζαν-Πιερ Εσκαλέτ
18:21 Το φυτό εσωτερικού χώρου που καθαρίζει τον αέρα έως και 90% σε 24 ώρες
18:15 Το μποτιλιάρισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία: 143 ώρες τον χρόνο κολλημένοι στην κίνηση οι Έλληνες
18:10 Το τρίτο πρόσωπο που συνελήφθη για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά
18:07 Ράλι στο Χρηματιστήριο μετά το Πάσχα: Άλμα 5,35% για τις τράπεζες
18:00 Μπήκε στην Πάτρα το δίκτυο αερίου – Με ταχείς ρυθμούς το ενεργειακό έργο
17:57 Τέξας: Νέες αποκαλύψεις για την απαγωγή και δολοφονία της 7χρονης
17:56 Το τελευταίο «αντίο» στον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ήταν εκεί μέχρι και ο σκύλος του! ΒΙΝΤΕΟ
17:43 Ελληνικό Δημόσιο: Στις αγορές με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου
17:36 Reuters: Η στρατιωτική υπεροχή δεν σώζει πολιτικά τον Νετανιάχου
17:35 Μπαρτσελόνα: Οι διαμαρτυρίες της χαρακτηρίστηκαν από την UEFA απαράδεκτες! ΒΙΝΤΕΟ
17:30 Πάτρα: Ανατροπές στον εμπορικό χάρτη – Υψηλά ενοίκια και πάρκινγκ «διώχνουν» τα καταστήματα
17:22 Ρωσία: Ικανοποίηση στο Κρεμλίνο για τη στάση Μαγιάρ μετά την εκλογή του στην Ουγγαρία
17:12 Πακιστάν: Εκατοντάδες παιδιά μολύνθηκαν με HIV από επαναχρησιμοποιημένες σύριγγες
17:11 Χρυσό σε Ευρωπαϊκό άρσης βαρών ένας από τους συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης
17:00 Τι δείχνουν οι μετρήσεις του αέρα για την Πάτρα
16:59 Πιλότος γιόρτασε τη συνταξιοδότησή του πετώντας Boeing πάνω από χωριό και προκάλεσε πανικό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
