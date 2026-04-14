Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ισλανδία η απόφαση πιλότου της Icelandair να πετάξει με Boeing 757 σε πολύ χαμηλό ύψος πάνω από κατοικημένη περιοχή, θέλοντας να σηματοδοτήσει την τελευταία του εμπορική πτήση πριν από τη συνταξιοδότησή του.

Ο πιλότος, έπειτα από 40 χρόνια υπηρεσίας, πραγματοποιούσε το Σάββατο την τελευταία του πτήση από τη Φρανκφούρτη προς την Ισλανδία. Πριν προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κέφλαβικ, κατέβηκε σε ύψος περίπου 100 μέτρων πάνω από το Βεστμαναέγιαρ, ένα ηφαιστειακό αρχιπέλαγος στα νότια της χώρας.

Κάτοικοι φοβήθηκαν ότι το αεροσκάφος θα συντριβεί

Η χαμηλή πτήση προκάλεσε έκπληξη και ανησυχία τόσο στους κατοίκους του νησιού όσο και στους επιβάτες. Βίντεο που τραβήχτηκαν από την περιοχή δείχνουν το μεγάλο αεροσκάφος να περνά σε μικρή απόσταση πάνω από τις στέγες των σπιτιών.

Κάτοικοι ανέφεραν έντονο θόρυβο και δονήσεις την ώρα που το Boeing περνούσε από πάνω τους, ενώ κάποιοι φοβήθηκαν ότι το αεροπλάνο αντιμετώπιζε πρόβλημα και επρόκειτο να συντριβεί.

Καταγγελία από την Icelandair

Μετά το περιστατικό, η Icelandair κατέθεσε καταγγελία στην αστυνομία σε βάρος του έμπειρου πιλότου.

Η επικεφαλής πτητικής υπηρεσίας της εταιρείας, Λίντα Γκουναρσντοτίρ, δήλωσε ότι ο ελιγμός έγινε χωρίς τη γνώση και χωρίς την άδεια της αεροπορικής εταιρείας.

Όπως ανέφερε, στον χώρο των αερομεταφορών οι διαδικασίες, οι έλεγχοι και οι κανόνες είναι ιδιαίτερα αυστηροί, ενώ τέτοιες ενέργειες δεν ανήκουν στο πλαίσιο των κανονικών επιβατικών πτήσεων.

Η ίδια χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ σοβαρό ζήτημα», το οποίο η εταιρεία θα εξετάσει.

Δεν είναι συνήθης πρακτική στις τελευταίες πτήσεις

Η Γκουναρσντοτίρ σημείωσε ακόμη ότι οι επιβάτες ενδέχεται να είχαν ενημερωθεί για την αλλαγή πορείας κατά τη διάρκεια της πτήσης, ωστόσο η Icelandair δεν το έχει επιβεβαιώσει.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι παρόμοιες ενέργειες έχουν συμβεί κατά καιρούς σε τελευταίες πτήσεις πιλότων, χωρίς όμως να αποτελούν συνήθη πρακτική ή κάτι που η εταιρεία θα ενέκρινε.

Το περιστατικό έχει ανοίξει συζήτηση στην Ισλανδία για τα όρια τέτοιων «αποχαιρετιστήριων» κινήσεων, ειδικά όταν αφορούν επιβατικές πτήσεις και κατοικημένες περιοχές.

