Η Ισπανία ξεκινά αυτή την εβδομάδα ένα μεγάλο πρόγραμμα νομιμοποίησης μεταναστών χωρίς άδεια διαμονής, το οποίο ενδέχεται να αφορά περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους.

Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ έρχεται σε αντίθεση με την κυρίαρχη τάση στην Ευρώπη, όπου πολλές χώρες κινούνται προς αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου

Ο Ισπανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει βασιλικό διάταγμα για την έναρξη της διαδικασίας έκτακτης νομιμοποίησης προσώπων που ζουν στη χώρα χωρίς άδεια διαμονής.

Η διαδικασία, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ισπανικής κυβέρνησης Ελμα Σαΐθ, θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου.

Ο Πέδρο Σάντσεθ, σε επιστολή του προς τους Ισπανούς που αναρτήθηκε στο Χ, ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αυτή αφορά κυρίως μετανάστες από τη Λατινική Αμερική και αποτελεί συνέχεια της εξαγγελίας που είχε γίνει τον Ιανουάριο.

«Πράξη εξομάλυνσης» λέει ο Σάντσεθ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νομιμοποίηση «πράξη εξομάλυνσης», υπογραμμίζοντας ότι αναγνωρίζει μια πραγματικότητα που ήδη υπάρχει στην ισπανική κοινωνία.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους που ήδη αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής της χώρας.

Ο Σάντσεθ συνέδεσε το πρόγραμμα με την ανάγκη αντιμετώπισης της γήρανσης του πληθυσμού, αλλά και με τη στήριξη της ισπανικής οικονομίας, η οποία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη στην ευρωζώνη και μία από τις πιο δυναμικές στην Ευρώπη.

Η μετανάστευση ως ζήτημα διαχείρισης

Ο Πέδρο Σάντσεθ αναγνώρισε ότι η μετανάστευση δημιουργεί δυσκολίες, σημειώνοντας πως θα ήταν ανεύθυνο να αρνηθεί κανείς τα προβλήματα που μπορεί να προκαλεί.

Την ίδια στιγμή, όμως, τόνισε ότι η μετανάστευση είναι μια πραγματικότητα που χρειάζεται υπεύθυνη διαχείριση, δίκαιη ενσωμάτωση και μετατροπή της σε κοινή ευημερία.

Μιλώντας από το Πεκίνο, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Ισπανός πρωθυπουργός επισήμανε ότι η χώρα έχει γνωρίσει αντίστοιχες διαδικασίες τακτοποίησης και στο παρελθόν, στη διάρκεια των περισσότερων από 40 ετών δημοκρατίας, ακόμη και υπό κυβερνήσεις του Λαϊκού Κόμματος.

Βασιλικό διάταγμα χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση

Για να προχωρήσει η διαδικασία, η κυβέρνηση Σάντσεθ θα χρησιμοποιήσει βασιλικό διάταγμα, όπως προβλέπει το ισπανικό Σύνταγμα.

Με αυτόν τον τρόπο, το μέτρο μπορεί να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς να περάσει πρώτα από το Κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση δεν διαθέτει πλειοψηφία.

Το πρόγραμμα έρχεται ως συνέχεια λαϊκής πρωτοβουλίας που συγκέντρωσε 600.000 υπογραφές και υποστηρίζεται από περίπου 900 οργανώσεις, με αίτημα την έκτακτη τακτοποίηση του καθεστώτος διαμονής όλων των μεταναστών χωρίς άδεια παραμονής στην Ισπανία.

Η Ισπανία κόντρα στο ευρωπαϊκό ρεύμα

Η κυβέρνηση Σάντσεθ επιλέγει μια πιο ανοιχτή μεταναστευτική πολιτική, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται σε πιο αυστηρό πλαίσιο.

Η Ισπανία, μαζί με την Ιταλία και την Ελλάδα, παραμένει μία από τις βασικές πύλες εισόδου μεταναστών στην Ευρώπη, κυρίως μέσω του αρχιπελάγους των Καναρίων Νήσων.

Η νέα διαδικασία νομιμοποίησης αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πολιτικό και κοινωνικό σημείο αναφοράς, καθώς συνδέει το μεταναστευτικό με την οικονομία, τη δημογραφική πρόκληση και την ανάγκη ενσωμάτωσης ανθρώπων που ήδη ζουν και εργάζονται στη χώρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



