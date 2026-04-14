Σοβαρό σκάνδαλο υγείας στο Πακιστάν αποκαλύπτει έρευνα του BBC, φέρνοντας στο φως επικίνδυνες πρακτικές σε δημόσιο νοσοκομείο που βρίσκεται στο επίκεντρο επιδημίας HIV, από την οποία έχουν επηρεαστεί εκατοντάδες παιδιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο κυβερνητικό νοσοκομείο THQ Taunsa, στην επαρχία Punjab, καταγράφηκαν σοβαρές παραβιάσεις υγειονομικών πρωτοκόλλων, με κυριότερη την επαναχρησιμοποίηση συριγγών και τον ακατάλληλο χειρισμό ιατρικού εξοπλισμού.

Εκατοντάδες παιδιά θετικά στον HIV

Τουλάχιστον 331 παιδιά διαγνώστηκαν θετικά στον HIV στην πόλη Taunsa από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Οκτώβριο του 2025.

Πολλά από αυτά φέρεται να μολύνθηκαν στη διάρκεια απλών ιατρικών πράξεων στο δημόσιο νοσοκομείο της περιοχής. Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις πιθανή αιτία μετάδοσης θεωρείται η χρήση μολυσμένων βελόνων, ενώ η μετάδοση από μητέρα σε παιδί καταγράφηκε σε πολύ λίγες περιπτώσεις.

Μυστική βιντεοσκόπηση και επικίνδυνες πρακτικές

Παρότι οι αρχές ανακοίνωσαν μέτρα πρόληψης το 2025, η έρευνα του BBC, που βασίστηκε σε περισσότερες από 32 ώρες μυστικής καταγραφής, δείχνει ότι επικίνδυνες πρακτικές συνεχίστηκαν.

Στα πλάνα φέρεται να καταγράφεται ιατρικό προσωπικό να επαναχρησιμοποιεί σύριγγες και να χειρίζεται ακατάλληλα τον εξοπλισμό. Σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις, σύριγγες χρησιμοποιήθηκαν ξανά σε φιαλίδια πολλαπλών δόσεων, ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις φάρμακα από το ίδιο δοχείο χορηγήθηκαν σε περισσότερα από ένα παιδιά.

Καταγράφηκαν επίσης περιστατικά όπου ενέσεις γίνονταν χωρίς αποστειρωμένα γάντια, καθώς και χειρισμός ιατρικών αποβλήτων χωρίς επαρκή προστασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ασθενείς φέρονται να δέχθηκαν ενέσεις ακόμη και μέσα από τα ρούχα τους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος μετάδοσης δεν εξαφανίζεται απλώς με την αλλαγή βελόνας, εάν το σώμα της σύριγγας έχει ήδη μολυνθεί.

Η διοίκηση αρνείται τις ευθύνες

Η διοίκηση του νοσοκομείου απορρίπτει την αυθεντικότητα των καταγραφών ή υποστηρίζει ότι τα πλάνα προέρχονται από προηγούμενη περίοδο.

Οι τοπικές αρχές, από την πλευρά τους, αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν σαφή επιδημιολογικά στοιχεία που να συνδέουν άμεσα το νοσοκομείο με την επιδημία HIV.

Ωστόσο, έκθεση επιθεώρησης τον Απρίλιο του 2025 από διεθνή αποστολή είχε εντοπίσει αντίστοιχα προβλήματα, όπως μη ασφαλείς ενέσεις, κακή υγιεινή χεριών, επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού και ανεπαρκείς συνθήκες στις παιδιατρικές πτέρυγες.

Ένα πρόβλημα που ξεπερνά ένα νοσοκομείο

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η υπόθεση της Taunsa δεν είναι μεμονωμένη. Το Πακιστάν έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης ενέσεων διεθνώς, με πολλές από αυτές να θεωρούνται περιττές.

Η πίεση των ασθενών, οι ελλείψεις σε πόρους και η ανεπάρκεια ιατρικών εφοδίων οδηγούν συχνά σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Αντίστοιχο ξέσπασμα είχε καταγραφεί το 2019 στην πόλη Rato Dero, όπου μολύνθηκαν εκατοντάδες παιδιά, με τα κρούσματα να φτάνουν περίπου τα 1.500 έως το 2021. Παρόμοια περιστατικά έχουν αναφερθεί και στο Karachi, όπου η επαναχρησιμοποίηση συριγγών επιβεβαιώθηκε ως αιτία μετάδοσης.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρχών, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι επικίνδυνες πρακτικές εξακολουθούν να υπάρχουν. Η υπόθεση ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την ασφάλεια του υγειονομικού συστήματος στο Πακιστάν και για την ευθύνη των αρμόδιων φορέων, με τα παιδιά να βρίσκονται στην πιο ευάλωτη θέση.

