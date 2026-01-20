«Διαστρεβλώθηκαν όσα είπα»: Η Μαρία Καρυστιανού απαντά μετά τον σάλο για τις αμβλώσεις και στρέφεται κατά ΜΜΕ

Με νέα δημόσια τοποθέτηση επανήλθε η Μαρία Καρυστιανού, 24 ώρες μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις της για τις αμβλώσεις και τις έντονες αντιδράσεις που ακολούθησαν από κυβέρνηση, αντιπολίτευση, χρήστες των social media, αλλά και πρόσωπα της δημόσιας ζωής που μέχρι πρότινος είχαν εκφράσει τη στήριξή τους προς το πρόσωπό της.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Μαρία Καρυστιανού υποστηρίζει ότι τα λεγόμενά της διαστρεβλώθηκαν σκόπιμα και κατηγορεί δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης ότι απομόνωσαν τη σχετική αναφορά, αγνοώντας –όπως αναφέρει– τα υπόλοιπα θεσμικά ζητήματα που έθεσε στη συνέντευξή της.

«Η χθεσινή απάντησή μου στο θέμα των αμβλώσεων διαστρεβλώθηκε σκοπίμως από όσους βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία αποδόμησής μου», σημειώνει μεταξύ άλλων, κάνοντας λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα» και για προσπάθεια να ανακοπεί η δυναμική ενός ευρύτερου κοινωνικού κινήματος.

Η ίδια τονίζει ότι κανένα ανθρώπινο δικαίωμα δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση, ενώ υποστηρίζει πως όσοι της επιτίθενται δεν ενδιαφέρονται ουσιαστικά ούτε για τη θέση της γυναίκας ούτε για τα κοινωνικά προβλήματα που οδηγούν πολλές γυναίκες σε δύσκολες αποφάσεις. Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην έλλειψη ενημέρωσης, στην απουσία συστηματικής σεξουαλικής αγωγής, στην περιορισμένη πρόσβαση σε σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης και στα κενά της κοινωνικής πρόνοιας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει ότι η δημογραφική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με περιορισμούς δικαιωμάτων, αλλά με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που προσφέρει πραγματικές επιλογές και στήριξη. «Η ελευθερία της γυναίκας γίνεται ουσιαστική μόνο όταν συνοδεύεται από οικονομική ασφάλεια, πρόσβαση στην Υγεία και προστασία της μητρότητας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, καλεί σε έναν δημόσιο διάλογο που –όπως σημειώνει– θα εστιάζει στην πρόληψη, την ενημέρωση και την κοινωνική αλληλεγγύη, μακριά από διχασμούς, με επίκεντρο τις γυναίκες, τα παιδιά και το μέλλον της χώρας.

