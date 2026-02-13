Διαβεβαιώσεις για διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών στη Βενεζουέλα

H Βενεζουέλα συνεχίζει να δέχεται πίεση από τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη Μαδούρο.

Διαβεβαιώσεις για διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών στη Βενεζουέλα
13 Φεβ. 2026 8:39
Pelop News

Η Ντέλσι Ροδρίγκες προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, δήλωσε σε συνέντευξή της στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, η οποία μεταδόθηκε χθες Πέμπτη 12/02/2026, ότι η χώρα θα προχωρήσει σε ελεύθερες εκλογές. Η δήλωση γίνεται ενώ η Βενεζουέλα συνεχίζει να δέχεται πίεση από τις ΗΠΑ, πάνω από έναν μήνα μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Ερωτηθείσα αν υπόσχεται πως θα διεξαχθούν «ελεύθερες και δίκαιες» εκλογές, η πρώην αντιπρόεδρος που διαδέχθηκε τον Νικολάς Μαδούρο, αφού τον πήραν αιχμάλωτο οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις την 3η Ιανουαρίου, απάντησε «ναι, απολύτως», όπως ακούγεται να λέει στα ισπανικά και στην παράλληλη διερμηνεία του τηλεοπτικού δικτύου στα αγγλικά.

«Η διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών στη Βενεζουέλα σημαίνει πως «θα είμαστε ελεύθερη χώρα, όπου θα υπερισχύει η δικαιοσύνη», αλλά επίσης «χωρίς κυρώσεις, χώρα που θα βρίσκεται υπό διεθνείς εκφοβισμούς, στο στόχαστρο κατασυκοφάντησης από τον διεθνή Τύπο», πρόσθεσε.

Η αντιπολίτευση απείχε από τις βουλευτικές εκλογές του 2005.

Το 2024, κάπου 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν και 28 σκοτώθηκαν στην καταστολή και στις ταραχές μετά την αμφισβητούμενη από την αντιπολίτευση επανεκλογή του προέδρου Μαδούρο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:47 Νέα Μάκρη: Κατέρρευσε κολώνα φωτισμού στο κέντρο – Ζημιές σε αυτοκίνητο, γλίτωσε πεζός από τύχη
11:45 Οι «μικροί» του Ατλάντα τα βάζουν με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης
11:38 Έφυγε ο Αριστείδης Μανωλάκος – Σημαντική μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας και πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ
11:36 Τι είπε η Τζους Ευείδη για την ηλικία της και τους…ρόλους
11:30 Αιτωλοακαρνανία: Κατολίσθηση στο Κατάφουρκο έκλεισε την παλαιά Εθνική Οδό – Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις ΦΩΤΟ
11:30 ΕΝΦΙΑ: Εκπνέει η προθεσμία για την μείωση στα ασφαλισμένα ακίνητα
11:23 Πάτρα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
11:22 Χρυσός: Ανακάμπτει με άνοδο έως 1,5% μετά το χθεσινό sell-off
11:19 Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση κυκλώματος διαρρηκτών Συλλήψεις μετά από μεγάλη αστυνομική έρευνα
11:16 Χρηματιστήριο: Έντονες πιέσεις με απώλειες άνω του 1% με το «καλημέρα»
11:13 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Φεβρουαρίου
11:11 Ο ΝΟΠ αναχώρησε πάνοπλος για τη Χίο
11:04 Πιερία: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο 48χρονου σε φλεγόμενο όχημα – Στο μικροσκόπιο νέα ευρήματα
11:04 Η «Φλόγα» για την Παγκόσμια ημέρα παιδικού καρκίνου, οι αριθμοί και η δράση στην Πάτρα
11:03 Καταδίωξη και χειροπέδες στο Καματερό
11:00 Ναύπακτος: Αδειες με υπογραφές ανύπαρκτων υπαλλήλων, άκυρες πάνω από 100 μεταβιβάσεις
10:55 Αμερική: Ο Τραμπ ακυρώνει επιστημονικό κείμενο για την κλιματική κρίση, πως επηρεάζει τα ΙΧ
10:51 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιες «παγίδες» στις προσυμπληρωμένες να προσέξετε, πώς να γλιτώσετε έξτρα φόρους και πρόστιμα
10:48 Οδοντωτός: Πρωινή επιθεώρηση με νέα πτώση βράχων στη γραμμή ΦΩΤΟ
10:44 Καρυστιανού: «Εθνική διπλωματική ήττα» η υποδοχή Μητσοτάκη στην Τουρκία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ