Διαβεβαιώσεις για διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών στη Βενεζουέλα

Η Ντέλσι Ροδρίγκες προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, δήλωσε σε συνέντευξή της στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, η οποία μεταδόθηκε χθες Πέμπτη 12/02/2026, ότι η χώρα θα προχωρήσει σε ελεύθερες εκλογές. Η δήλωση γίνεται ενώ η Βενεζουέλα συνεχίζει να δέχεται πίεση από τις ΗΠΑ, πάνω από έναν μήνα μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Ερωτηθείσα αν υπόσχεται πως θα διεξαχθούν «ελεύθερες και δίκαιες» εκλογές, η πρώην αντιπρόεδρος που διαδέχθηκε τον Νικολάς Μαδούρο, αφού τον πήραν αιχμάλωτο οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις την 3η Ιανουαρίου, απάντησε «ναι, απολύτως», όπως ακούγεται να λέει στα ισπανικά και στην παράλληλη διερμηνεία του τηλεοπτικού δικτύου στα αγγλικά.

«Η διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών στη Βενεζουέλα σημαίνει πως «θα είμαστε ελεύθερη χώρα, όπου θα υπερισχύει η δικαιοσύνη», αλλά επίσης «χωρίς κυρώσεις, χώρα που θα βρίσκεται υπό διεθνείς εκφοβισμούς, στο στόχαστρο κατασυκοφάντησης από τον διεθνή Τύπο», πρόσθεσε.

Η αντιπολίτευση απείχε από τις βουλευτικές εκλογές του 2005.

Το 2024, κάπου 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν και 28 σκοτώθηκαν στην καταστολή και στις ταραχές μετά την αμφισβητούμενη από την αντιπολίτευση επανεκλογή του προέδρου Μαδούρο.

