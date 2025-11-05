Διδυμότειχο: Αιματηρή ληστεία σε μίνι μάρκετ, κουκουλοφόρος μαχαίρωσε τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη

Ο δράστης, με κουκούλα και σπαστή προφορά, άρπαξε μέρος των εισπράξεων μετά από συμπλοκή

05 Νοέ. 2025 9:09
Pelop News

Στο νοσοκομείο βρέθηκε ηλικιωμένος ιδιοκτήτης καταστήματος ψιλικών στο κέντρο του Διδυμοτείχου, έπειτα από βίαιη επίθεση με μαχαίρι από ληστή, το βράδυ της Τρίτης (4/11). Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:00, όταν άγνωστος άνδρας με κουκούλα και σπαστή προφορά εισέβαλε στο κατάστημα και επιχείρησε να αδειάσει την ταμειακή μηχανή.

Ο ιδιοκτήτης, αντιστεκόμενος στις απαιτήσεις του δράστη, δέχθηκε πρώτα μαχαιριά στο χέρι και στη συνέχεια, ενώ αμυνόταν, χτυπήματα και μαχαιριά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Το θύμα ατάφερε να ειδοποιήσει συγγενείς και αστυνομία, ενώ ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Ο δράστης, ο οποίος κατάφερε και άρπαξε μέρος των εισπράξεων από το ταμείο, διέφυγε πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του διεξάγονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διδυμοτείχου.
