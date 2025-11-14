Διευκρινίσεις από τα ΕΛΤΑ για την ασφάλιση Σκλήκα μία ημέρα πριν την παραίτησή του

Ανακοίνωση εξέδωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία την Παρασκευή, δίνοντας απαντήσεις σχετικά με την ασφάλιση ύψους 461.000 ευρώ που αφορούσε τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Γρηγόρη Σκλήκα και τα στελέχη της διοίκησης, λίγες ώρες πριν ο ίδιος υποβάλει την παραίτησή του.

Σύμφωνα με τα ΕΛΤΑ, η πληρωμή της πρώτης δόσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτέλεσε το τελικό στάδιο μιας τυπικής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα. Όπως αναφέρεται, η διαδικασία αυτή χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ειδικότερα στην ανακοίνωσή τους, τα ΕΛΤΑ διευκρινίζουν τα εξής:

1. Το ασφαλιστήριο D&O δεν είναι νέο, καθώς υφίσταται από το 2013 και καλύπτει το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διοικητικά στελέχη, όπως συμβαίνει σε οργανισμούς που εφαρμόζουν σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση.

2. Η απόφαση για την ανανέωση/σύναψη νέου συμβολαίου είχε ληφθεί ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025, στο πλαίσιο της πάγιας εταιρικής διαδικασίας.

3. Η διαδικασία προμήθειας έγινε μέσω εξωτερικού συμβούλου, με 22 διεθνείς ασφαλιστές να λαμβάνουν πρόσκληση και 7 να καταθέτουν προσφορές.

4. Προέκυψαν 4 τελικές προσφορές, από τις οποίες επελέγη εκείνη με κόστος ίδιο με την περσινή.

5. Η υπογραφή του εντάλματος πληρωμής στις 3 Νοεμβρίου ήταν, όπως αναφέρει η εταιρεία, το τελευταίο τυπικό βήμα μιας διαδικασίας που είχε ξεκινήσει μήνες νωρίτερα.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά το ρεπορτάζ του ΟΡΕΝ και του δημοσιογράφου Αργύρη Ντινόπουλου, σύμφωνα με το οποίο η απόφαση για το ασφαλιστήριο λήφθηκε στις 3 Νοεμβρίου. Η συνεδρίαση εκείνης της ημέρας πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την άτυπη συγκέντρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με τη συμμετοχή του αρμόδιου υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου, ενώ ήδη συζητείτο το ενδεχόμενο παραίτησης του κ. Σκλήκα.

Το ασφαλιστήριο αφορά κάλυψη ευθύνης στελεχών διοίκησης του ομίλου ΕΛΤΑ για την περίοδο από 26 Σεπτεμβρίου 2025 έως 25 Σεπτεμβρίου 2026. Η συγκεκριμένη ασφάλιση καλύπτει τον πρώην CEO, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους γενικούς διευθυντές — συνολικά περίπου 15 πρόσωπα — για ευθύνες που απορρέουν από τη διοικητική τους θέση. Η ισχύς του συμβολαίου περιλαμβάνει και τις τελευταίες 40 ημέρες της θητείας του κ. Σκλήκα στην εταιρεία.

