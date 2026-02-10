Διευκρινίσεις υπουργείων για την υπόθεση Παναγόπουλου – Τι αναφέρουν για τα προγράμματα κατάρτισης

Απαντήσεις σε δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση Παναγόπουλου δίνουν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας μέσω κοινής ανακοίνωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και η χρηματοδότησή τους.

10 Φεβ. 2026 13:21
Pelop News

Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν την υπόθεση Παναγόπουλου και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δίνουν, με κοινό δελτίο Τύπου, τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμμετοχή κοινωνικών εταίρων στην επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί πάγια ευρωπαϊκή πρακτική. Όπως επισημαίνεται, την περίοδο 2021–2022 εντάχθηκαν από τα αρμόδια υπουργεία σειρά προγραμμάτων κατάρτισης, με επιλογή φορέων μέσω ανοικτών προσκλήσεων και σύμφωνα με το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα είχαν χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2023 και είχαν ήδη συμβασιοποιηθεί με αναδόχους, γεγονός που –σύμφωνα με τα υπουργεία– δημιουργούσε νομικές δεσμεύσεις για το Δημόσιο. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η συνέχιση της χρηματοδότησης, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αξιώσεων αποζημίωσης.

Όπως αναφέρεται, τον Απρίλιο του 2024 δόθηκε έγκριση από ευρωπαϊκές αρχές για μεταφορά 15 έργων στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Από αυτά, τα 14 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, ενώ τέσσερα έργα συμπραττόντων φορέων προβλέφθηκε να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο σχετικής κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομοθετικής ρύθμισης που ακολούθησε.

Τα υπουργεία υποστηρίζουν ότι οι σχετικές διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, επισημαίνοντας ότι η διαχείριση των έργων έγινε με διαφάνεια και με στόχο τη διασφάλιση της συνέχισης των προγραμμάτων.

