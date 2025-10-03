Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: «Εμπορικός Σύλλογος στο έλεος της Νέας Δημοκρατίας»

Σε ανακοίνωσή της η Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας αναφέρεται:

«Με προχθεσινή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εν μέσω απεργίας, ο κύριος Κατσιγιάννης ενημέρωνε τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές που θα γίνουν τον προσεχή Νοέμβριο για την εκλογή προέδρων της ΔΕΕΠ και ΔΗΜ.ΤΟ.

Σε σχόλια της ανάρτησής του άμεσα δέχονταν τα συγχαρητήρια και την στήριξη φίλων του και συνεργατών του ως υποψήφιος πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας.

Χθες το ανακοίνωσε και επίσημα. Επαληθεύεται πλήρως λοιπόν ή παράταξη μας που είχε καταγγείλει ευθύς εξαρχής ότι ο κύριος Κατσιγιάννης όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται για τα προβλήματα του εμπορικού κόσμου, αφού δεν έχει καμία ουσιαστικά σχέση με το εμπόριο, ως ιδιοκτήτης φυτωρίου, αλλά χρησιμοποιεί το σύλλογο, ως εφαλτήριο και μέσο προβολής, για τα σχέδια που έχει σχετικά με την κομματική του ανέλιξη..

Αυτός είναι και ο λόγος της μαραθωνοδρόμιας για τις φωτογραφίες ευθύς ως εξελέγη Πρόεδρος. Επισκέψεις και χειραψίες σχεδόν μόνο σε παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας για να δημιουργήσει την προσωπική του ατζέντα και το “image”.

Δεν επισκέφτηκε φορείς που είχαν άμεση και παραδοσιακή σχέση με τον Εμπορικό Σύλλογο, όπως το ΤΕΕ, το Οικονομικό Επιμελητήριο και άλλους. Μάλλον δεν είχε από κει να κερδίσει ψηφαλάκια.

Σε αυτή την πορεία του κυρίου Κατσιγιάννη κάνουν πλάτες το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Ας πάρουν ξεκάθαρη θέση οι κ.κ. Σολωμός, Αγγελόπουλος, Γεωργαλάς. Θα πάρουν θέση ή θα συμμετέχουν στον διασυρμό του Συλλόγου;

Είχαμε καταγγείλει τα δήθεν ανοίγματα σε άλλους πολιτικούς χώρους για να παίξει ως ανεξάρτητος ενώ υπηρετεί τα σχέδια της κυβέρνησης. Και της Νέας Δημοκρατίας που έχουν γονατίσει την εμπορική τάξη. Τα δήθεν ανοίγματα. Είτε σαν συνεργασίες στο Προεδρείο του Εμπορικού Συλλόγου, είτε ως προσλήψεις άμισθων δήθεν συμβούλων. Είχαν τις σκοπιμότητες και αποδεικνύονται πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις.

Δυστυχώς πάντα υπάρχουν πρόθυμοι, να λειτουργήσουν ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ σε κάθε φιλοδοξία επίδοξου πολιτικού..

Ο εμπορικός κόσμος ωστόσο διέρχεται κρίσιμες ημέρες περιμένοντας ως συμπαραστάτη τον Εμπορικό Σύλλογο. Δυστυχώς, ούτε για την διεκπεραίωση δεν είναι ικανοί, αλλά ούτε και ενδιαφέρονται. Έτσι εξηγείται γιατί ο Εμπορικός Σύλλογος δεν είχε μεταφέρει τα χρόνια και δίκαια αιτήματα στον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, ή “συμμετείχε” με μία ακαταλαβίστικη ανακοίνωση στη χθεσινή απεργία.

Είναι δυνατόν να διεκδικείς από την κυβέρνηση και να περιμένεις και στη στήριξη της για την εκλογή σε κομματικό όργανο;

Η ακρίβεια δημιουργεί πρόβλημα στους καταναλωτές που δεν έχουν περίσσευμα χρημάτων για να διαθέσουν στην αγορά. Το φορολογικό σύστημα, η ελλιπής χρηματοδότηση, η πρόσβαση στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα προβλήματα με τις Τράπεζες με τις συνεχείς χρεώσεις-“προμήθειες σικ” και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, η έλλειψη ακατάσχετου λογαριασμού. Τα προβλήματα που δημιουργούνται από το κυκλοφοριακό της πόλης, την έλλειψη πάρκινγκ και χωρίς το παραμικρό ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση με ενίσχυση του ρόλου των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Όλα αυτά, μαζί με μια σειρά αβεβαιοτήτων δημιουργούν ένα δυσοίωνο μέλλον για τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο. Δεν τα λέμε μόνο εμείς, αλλά και το ΙΟΒΕ. Αλλά όλα αυτά προφανώς ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου τα βάζει σε δεύτερη μοίρα. Αφού τώρα προέχει η προσωπική του κομματική ανέλιξη.

Η παράταξη μας θα φέρει το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκεί ο καθένας θα πρέπει να τοποθετηθεί. Με το χέρι στην καρδιά.

Υπηρετεί τις κομματικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας ή του εμπορικού κόσμου;».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



