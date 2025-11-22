«Διεκδικούμε μαζί σας αποζημιώσεις με ευθύνη του κράτους, από τις καταστροφές», ο Δήμος Πατρέων στο συλλαλητήριο των αγροτών

«Αφού στο σαθρό έδαφος της αντιαγροτικής πολιτικής της ΚΑΠ της ΕΕ, που διαχρονικά στηρίζουν όλες οι κυβερνήσεις, γεννήθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που φορτώθηκε και αυτό στις πλάτες σας»

«Διεκδικούμε μαζί σας αποζημιώσεις με ευθύνη του κράτους, από τις καταστροφές», ο Δήμος Πατρέων στο συλλαλητήριο των αγροτών
22 Νοέ. 2025 21:49
Pelop News

Αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής της Πάτρας με επικεφαλής την Αντιδήμαρχο Κατερίνα Σίμου, παραβρέθηκε απόψε, στο κοινό συλλαλητήριο των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας και της Ηλείας, στην Πλατεία Γεωργίου, στηρίζοντας τον αγώνα τους, για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Πάτρα: Δυνατό μήνυμα από τους αγρότες που δεν καταλαβαίνουν από τη καταρρακτώδη βροχή! ΦΩΤΟ

Η Αντιδήμαρχος στον χαιρετισμό της προς τους συγκεντρωμένους, ανέφερε τα εξής:
«Η Δημοτική αρχή της Πάτρας στηρίζει τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων, το δικαίωμά σας να συνεχίσετε να παράγετε και να ζείτε στον τόπο σας.

Διεκδικούμε μαζί σας αποζημιώσεις με ευθύνη του κράτους, από τις καταστροφές, τις ζωονόσους, τις πυρκαγιές και στήριξη του εισοδήματος σας, που δέχεται το ένα πλήγμα μετά το άλλο.

Αφού στο σαθρό έδαφος της αντιαγροτικής πολιτικής της ΚΑΠ της ΕΕ, που διαχρονικά στηρίζουν όλες οι κυβερνήσεις, γεννήθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που φορτώθηκε και αυτό στις πλάτες σας.

Υπέρογκα κόστη παραγωγής, ζωονόσοι που καταστρέφουν ολόκληρα κοπάδια, χωρίς εμβολιασμούς-αφού για να προστατευτούν τα κέρδη των μεγαλεμπορων και η φέτα ΠΟΠ, βάζουν φρένο στα εμβόλια για την ευλογία, ξεκληρίζοντας ολόκληρα κοπάδια, αλλά και τις ανύπαρκτες αποζημιώσεις για τους αγρότες που δουλεύουν ήλιο με ήλιο, χειμώνα καλοκαίρι.

Από την άλλη δις ευρώ μοιράζονται σε πολεμικούς εξοπλισμούς, αλλά και σε μεγαλοεπιχειρηματίες για να αυγατίζουν τα κέρδη τους, στις πλάτες τις δικές μας.

Οι διεκδικήσεις των αγροτών αφορούν όλο τον λαό.

Μπροστά στην κλιμάκωση του αγώνα σας και στην αυριανή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των

Μπλόκων στη Λάρισα, εκφράζουμε τη στήριξη και τη αλληλεγγύη μας.
Είμαστε μαζί σας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:51 Με Ταρέμι και Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά με τον Ατρόμητο
22:41 Προμηθέας: Σενάρια για “διαζύγιο” με Λιμνιάτη και… “γάμο” με Σεγκούρα
22:29 Καργάκηδες: Έστηναν γλέντια στη φυλακή με αλκοόλ, φιλέτα και ακριβά ψάρια με ντιλίβερι!
22:02 Μία ακόμη τραγωδία για τους Κένεντι, η 35χρονη εγγονή του JFK βρίσκεται σε τελικό στάδιο οξείας λευχαιμίας
21:49 «Διεκδικούμε μαζί σας αποζημιώσεις με ευθύνη του κράτους, από τις καταστροφές», ο Δήμος Πατρέων στο συλλαλητήριο των αγροτών
21:43 Αυτά δήλωσε ο Γιώργος Λιμνιάτης μετά την ήττα του Προμηθέα από τον Αρη – Βίντεο
21:31 «Όλοι έχουμε κάποιες κακές συνήθειες που πρέπει να κόψουμε» το μήνυμα του τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά. σε μαθητικό πάρτι!
21:25 Ηττα εντός προγράμματος για τον Ερμή Πατρών
21:19 Δυτική Ελλάδα: Κατολισθήσεις, πλημμύρες, δρόμοι που μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους και ποτάμια! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Ο Τραμπ αλλάζει τα δεδομένα: «Δεν είναι αυτή η τελική μου πρόταση για την Ουκρανία», ΒΙΝΤΕΟ
20:48 Ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε κόντρα στον Άρη
20:37 Το τρένο σταμάτησε στον Ασπρόπυργο! Τεχνικό το πρόβλημα σύμφωνα με τη Hellenic Train
20:19 Πάτρα: Δυνατό μήνυμα από τους αγρότες που δεν καταλαβαίνουν από τη καταρρακτώδη βροχή! ΦΩΤΟ
20:18 Λεμπέσης: «Ήμασταν καλύτεροι σήμερα, θα έρθει η στιγμή που θα κερδίζουμε»
20:07 Υπερτρόφιμο, αλλά «παρεξηγημένο», τι ισχύει για το τυρί, από το τσένταρ στη φέτα!
19:54 Ο ΝΟΠ προηγήθηκε με 13-10, αλλά με έχασε με … σκριν από την διαιτησία
19:46 Κάθε τσιγάρο μετράει: Το ένα, την ημέρα, βλάπτει για ένα και τα 5 για 5!
19:36 Η άνοια και η άσκηση σε μέση και τρίτη ηλικία, τα
19:25 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου πάλεψε για το μεγάλο κόλπο κόντρα στον πρωτοπόρο Κρόνο
19:15 Φωτιά και πτώση άνδρα από μπαλκόνι! Υπέκυψε στα τραύματα του χάνοντας τη ζωή του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ